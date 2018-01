Kutinjo želi da ide! Ne pomaže ni povećanje plate, Klop gubi bitku

Kvota u MOZZART kladionici da Brazilac ide na Kamp Nou je 1,30

Veličina slova A A A

Ako iko zna šta se dešava u Liverpulu, onda je to Liverpoolecho.co.uk. A taj sajt piše da Jirgen Klop i Liverpul gube bitku oko Filipea Kutinja i njegovog ostanka na Enfildu. Redsi su želeli da ga ubede da ostane barem do kraja sezone, ali im to nije pošlo za rukom.

Klub je čak želeo da mu pojača nedeljnu platu od 150.000 funti, kako bi ga zadržao barem do leta. Ali Brazlac želi odmah na Kamp Nou gde mu pripada srce, piše Liverpul Eho.

Predstavnici Kutinja Kija Jorabhijan i Đulijano Bertoluči očekuju da će Barselona ponuditi ponudu od oko 157.000.000 evra!

Barsa želi da dovede Kutinja za 117.000.000 evra, a da preostalih 39.000.000 isplati na ime bonusa za individualni doprinos, te osvojene trofeje.

Ako Liverpul pristane na te uslove postaće treći najskuplji fudbaler u istoriji fudbala posle Nejmara i Kilijana Mbapea.

Kutinjo neće igrati na večerašnjem meču protiv Evertona zbog povrede zadnje lože.

U MOZZART kladionici možete da se kladite da će Kutinjo preći u Barselonu ove zime. Kvota za to je 1,30.

Možete igrati i da će ostati u Liverpulu. Kvota je 3,70.

(FOTO: Action images)