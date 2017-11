Kuzmić operisan u Madridu

Uspešno

Gustavo Ajon i Ognjen Kuzmić su prebrinuli najgore. Centarski tandem Reala je, prema saopštenju Kraljevskog kluba, danas podrgnut uspešnim operacijama u Madridu.

Hirurški zahvati su izvršeni u bolnici Universitario la Moraleha u španskoj prestonici. Ajonu je sređeno levo rame i on će već od sutra krenuti sa terapijama pa se očekuje da će se na teren vratiti za četiri meseca.

Kad je Kuzmić u pitanju situacija je malo ozbiljnija, pošto su srpskom reprezentativcu u evroligaškoj utakmici sa moskovskim CSKA otišli ligament levog kolena. On će svakako pauzirati do kraja sezone, jer za ovakve povrede lečenje traje od šest do devet meseci.

(FOTO: Star Sport)