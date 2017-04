Kuzmić: Ako ne završimo posao, uzalud je sve dosad bilo

"Ono najvažnije tek predstoji. Možemo da budemo zadovoljni dosadašnjim delom sezone, ali ne smemo da popustimo", jasan je centar Crvene zvezde

Ko bi se nadao da će Crvena zvezda imati ovakvu sezonu?

U avgustu kada je tim Dejana Radonjića počeo sa pripremama delovalo je da Zvezda nema šta da traži u borbi za TOP 8 Evrolige i da će ceo fokus biti na ABA ligi.

Fokus je kod stručnog štaba i igrača i ostao na ABA ligi, ali je tim dobrim igrama uspeo da se izbori za utakmicu u kojoj će se boriti za četvrtfinale Evrolige što bi bio veliki uspeh. Za to će morati da pobede Darušafaku u Istanbulu.

Pre tog meča crveno-beli su igrali biti ili ne biti utakmicu protiv Budućnosti u polufinalu ABA lige koju su rutinski rešili u svoju korist (82:59).

Sledi im finale sa Cedevitom koje kreće 10. aprila i to je svakako prioritet svima u klubu, a sledi i 7. april i sudar sa Darušafakom. Sezona dostiže svoj vrhunac. Zvezda je u mnogo lepoj, ali i teškoj situaciji. Upravo smo o tome razgovarali sa Ognjenom Kuzmićem koji je protiv Đetića u Železniku imao dabl-dabl (13 poena, 10 skokova).

Prvi utisak posle meča bio je - olakšanje pomešano sa zadovoljstvom.

"Baš važna pobeda. Najvažnije da smo otišli u finale, ali nije bilo lako na početku. Kao i u prve dve utakmice".

Kako ste se spremali za ovaj meč? To je 40 minuta bez popravnog, može svašta da se dogodi.

"To je to. Treća utakmica, ona najvažnija. Jedan šut je mogao da promeni sve. Ali, nismo dozvolili da se to dogodi već smo držali sve pod kontrolom. Pripremali smo se tako da svako pruži po četiri, pet minuta u kontinuitetu dobru igru. Nego da sam tu 10 minuta, pa da me pet nema nigde. Svi smo, da kažem, odigrali dobro. Zato smo ih i dobili", rekao je Kuzmić za naš sajt.

Kuzmić je bio jedan od boljih na parketu. Može da bude zadovoljan kako je odigrao. Popeo je koncentraciju i u odbrani, a posle nekoliko dobrih poteza dobio je i čestitke i ohrabrenje od Dejana Radonjića.

Pitali smo Ognjena - kako se toliki čovek snašao u maloj dvorani?

"Jeste manja dvorana. Bilo je puno do poslednjeg mesta. To nam je dodatno pomoglo. Dvorana kao dvorana. Ali, publika je to što nas gura. To je najvažnije".

Da li crveno-beli mogu da budu zadovoljni dosadašnjim tokom sezone? Odigrali su preko 60 utakmica.

"Ono najvažnije tek predstoji. Možemo da budemo zadovoljni, ali ne smemo da popustimo! Jer, ako ne završimo posao koji smo započeli, uzalud je sve dosad bilo", jasan je Kuzmić.

Tu pretežno misliš na meč protiv Darušafake?

"Ne samo na njega. Prvo na ABA ligu mislim, pa onda i na Darušafaku".

Kakvu utakmicu očekuje u Istanbulu? Zvezdu čeka protivnik koji je i prema rečima Ognjenovog klupskog kolege Marka Simonovića pravljen za vrh Evrolige. A sada je u situaciji da se bori za TOP 8.

"Moramo da igramo i da radimo svoj posao. Da ne razmišljamo o njima. Šta će oni da rade. Odbranu ponovo moramo da odigramo najbolje što možemo. Timski. Oni imaju dobru ekipu. Igraju najviše individualno dva na dva, jedan na jedan. To ćemo da probamo da zaustavimo".

Zvezda trenutno ima 16 pobeda i opet nije osigurala prolaz u četvrtfinale. Nekako su se i ostali rezultati baš "namestili".

"Pa jeste, baš tako. Ali, to je lepota košarke", kaže kroz osmeh Kuzmić.

I njemu i saigračima će dobro raspoloženje biti potrebno u petak od 19 časova protiv ekipe Dejvida Blata. Kao što reče Ognjen, crveno-beli sada ne smeju da popuste. A pokazali su mnogo puta koliko im je stisak jak.

