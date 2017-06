Lacijali digli frku - Juve pregovara sa Keitom, a nije nas pitao za dozvolu! Ali mi to znamo

"Ne samo da smo odbili Rosonere, već ukupno četiri ponude uključujući i Napoli i engleske klubove", rekao je Klaudio Lotito

Lacio ima velike probleme sa Keitom Baldeom. On je nezadovoljan, želi da ide iz kluba, ima ugovor do leta 2018. godine i sada rimski klub ne zna šta da radi sa njim. Ponude dolaze sa svih strana, a ukoliko ne produži ugovor i ovog leta ne bude prodat, Balde će sledećeg leta otići za džabe.

A Lacio je već odbijao silne ponude u razmaku od 30.000.000 evra do 45.000.000 evra.

"Ne samo da smo odbili Rosonere, već ukupno četiri ponude uključujući i Napoli i engleske klubove", rekao je Klaudio Lotito i poručio Juventusu da samo pametni ljudi mogu da ga "povrede".

Tu je mislio na nezvanične pregovore koje su Juventini vodili sa Baldeovim predstavnicima što je protivno zakonu, a takav slučaj smo imali i nedavno sa Virdžilom van Dajkom i Liverpulom.

Lotito je dodao da su ga predstavnici tri italijanska kluba zvali kako bi dobio dozvolu za pregovore, a da to Juventus nije učinio zbog čega su u klubu veoma ljuti.

Povodom svega se oglasio i Igli Tare.

"Lacio se ne plaši da izgubi igrača sledećeg leta za nula evra. Naš cilj je da produžimo njegov ugovor jer je on jedan od najboljih igrača Lacija. Ako ga budemo prodavali ovog leta, to nećemo uraditi za 30.000.000 evra jer bi to bilo ´razvodnavanje´. Juventus nas nije pitao da pregovara sa igračem, ali mi znamo da su kontaktirali s njegovim menadžerom", rekao je Tare.

Pretpostavlja se da je jedna od najvećih ponuda stigla iz Milana koji se baš zahuktao u ovom prelaznom roku. Pored Rosonera želi ga i Inter, ali Balde se prethodnih dana čak i sam nudio Staroj dami.

U svakom slučaju veliki problemi za Lacio. Ukoliko ne budu prodali igrača ovog leta staviće na kocku ogroman novac.

(FOTO: Action images)