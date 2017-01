Lacio i Bilja - brak se nastavlja

Ozvaničenje saradnje u narednih nekoliko dana...

Kratku zimsku pauzu fudbaleri Lacija iskoristili su da napune baterije za nastavak sezone, ali zato emisari kluba iz Rima rade neprestano. Ove zime prilično je radno na Olimpiku. Od toga da se završi transfer Anvara El Gazija, do prodaje Filipa Đorđevića Lionu. Ali, pre nego što se dva velika transfera ostvare Nebeskoplavi mogli bi već u narednim danima da završe jedan veliki posao. U pitanju je produžetak saradnje sa Lukasom Biljom.

Brak koji traje već tri i po godine gotovo sigurno biće nastavljen i u narednom periodu, a sada ostaje samo pitanje da li će novi ugovor biti potpisan do juna 2019. ili 2020. godine. Kako javlja Đanluka di Marcio, tokom dana došlo je do kontakta između Biljinog agenta i prvog čoveka Lacija Klaudija Lotita, a prvi signali prilično su jasni i dobri.

Klub je odavno dao zeleno svetlo da se saradnja produži, ujedno i zatvore vrata svim zainteresovanim klubovima, posebno Interu i kupcima iz Kine.

Jedina začkoljica u ovom trenutku jeste - koliko će trajati novi ugovor? Lacio je mišljenja da je zasad dovoljno da to bude do juna 2019. godine, dok je Bilja navodno već poručio Lotitu da želi ugovor i do 2020. godine.

Što se finansijskih detalja tiče, plata bi ostala identična kao i dosad - 1.400.000 evra. To je, izgleda, zadovoljavajuće za obe strane.

