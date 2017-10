Lacio šalje navijače u Aušvic

Klaudio Lotito će svake godine finansirati put u memorijalni centar grupu od 200 tifoza

Predsednik Lacija Klaudio Lotito pronašao je novi način kako da se bori sa ekstremnim desničarima u redovima navijača rimskog kluba. Naime, on je najavio da će svake godine grupi od 200 pristalice platiti putovanje u Aušvic kako bi se u memorijalnom muzeju obrazovali o onome što se tamo dešavalo u vreme Drugog svetskog rata.

Lotito je tu odluku saopštio nakon posete rimskoj sinagogi, koja je trebalo da pokaže da Lacio ne podržava antisemitske poruke “najtvrđe” grupe navijača.

A upravo ta grupa je na južnoj tribina stadiona Olimpiko u Rimu tokom utakmice sa Kaljarijem na stolice lepila slike Ane Frank u dresu gradskog rivala Rome. Na taj morbidan način ove pristalice Lacija želele su da pokažu kako je Roma jevrejski klub.

Inače, navijali Lacija tradicionalno su smešteni na severnoj tribini Olimpika, ali je ta tribina za meč sa Kaljarijem bila zatvorena upravo zbog rasističkog skandiranja na jednoj od prethodnih utakmica Nebeskoplavih.

“Danas smo posetili singaogu kako bi pokazali da se ne slažemo ni sa jednim vidom ksenofobije i antisemitizma. Većina navijača Lacija deli ovaj naš stav. Planiramo još neke inicijative, na primer, da igrači posećuju škole kako bi sa đacima razgovarali sa o svim važnim pitanjima. Lacio je uvek jasno osuđivao ovakve incidente. Čak smo mi izvodili ljude na sud”, objasnio je Lotito.

Prvi čovek Lacija naveo je koliko je važno da navijači nauče da se nekim stvarima ne smeju da se igraju.

“A ono što mogu zvanično da potvrdim jeste i da ćemo pokrenuti novu inicijativu. Organizovaćemo godišnji put u Aušvic za 200 navijača kako bi se obrazovali i bili sigurni da se neke epizode iz prošlosti ne zaborave. Da ti momci znaju šta se tamo dešavalo. Ne možete tako da se igrate sa činjenicima i stvari kao što je rasizam”, istakao je Lotito.

On je dodao i da će uraditi sve kako bi se rasvetlio slučaj sa nalepnicama.

“Upotrebićemo snimke sa kamera kako bismo utvrdili ko je tačno uradio to sa nalepnicama. Čudno mi je što se to desilo jer smo prošle nedelje javno apelovali na navijače da to ne rade. Na našoj tribini nema više ni transparenata ni zastava koje bi mogle da se protumače kao sporne. I tako je otkako sam ja predsednik. ”

