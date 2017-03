Lajović nastavlja pobednički niz na IW, Troicki ispao

Polovično izdanje srpskih tensiera u prvom kolu mastersa prvog mastersa sezone

Nakon prve runde prvog mastersa sezone srpski tenis je pao na dva imena - Novaka Đokovića i Dušana Lajovića.

Prvi zato što je slobodan u prvom kolu, a drugi zato što je uspeo da pobedi domaćeg takmičara, Fransesa Tiafoa i to lagano sa 2:0, po setovima 6:3, 6:3. I dok je Duci, koji se do glavnog žreba Indijan Velsa probio kroz kvalifikacije, bez problema slavio, Viktor Troicki je odigrao očajno protiv Aleksandra Dolgopolova. As sa Dorćola je doživeo prvi poraz u trećem odmeravanu sa uvek opasnim i veoma talentovanim Ukrajincem sa 1:6, 4:6.

Sledeći protivnik Lajoviću je iskusni Felisijano Lopez koji je takođe bio slobodan u prvoj rundi prestižnog turnira u kalifornijskoj pustinji. Španac, trenutno 34. na ATP listi vodi sa 2:0 protiv našeg igrača koji zauzima 106. mesto.

