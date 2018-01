Lajpcig razlupao kasicu prasicu - 20.000.000 za momka bez seniorske utakmice u nogama! (VIDEO)

Samo će Realov Vinisijus biti skuplji 16-godišnjak

Veličina slova A A A

Trebalo je da bude Benfikin lider u godinama pred nama, ali sudbija je iscrtala drugačiji put za Umara Embala, koji će po svemu sudeći karijeru nastaviti u Nemačkoj, pošto je lisabonski velikan uspeo da dobrano izmuze kolege iz Lajpciga.

Pregovori su počeli na sumi od 13.000.000 evra, rasli do 18.000.000, a prema poslednjim informacijama portugalskih medija ceo transfer će biti vredan čak 20.000.000 plus još 5.000.000 u bonusima. Sve to za dečka od 16 godina. Za dečka koji još nema seniorsku utakmicu u nogama?!

Doduše, Embalo je već neko vreme u tefteru mnogih evropskih velikana. Posle utakmice juniorske Lige šampiona spekulisalo se da i Mančester junajted želi mladog krilnog fudbalera, na Pirinejima se pisalo i o interesovanju Barselone, ali nikome od njih nije padalo na pamet da izdvoje toliki keš.

Uostalom, kad je Kristijano Ronaldo kao 18-godišnjak išao iz Sportinga u Mančester junajted transfer je koštao 15.000.000 evra plus premije. Ali u međuvremenu su sume u svetu fudbala otišle dođavola, pa je Real nedavno kupio 16-godišnjeg Brazilca Vinisijusa Žuniora za neverovatnih 45.000.000!

Odmah iza njega Embalo. Sa velikim tegom oko vrata ako se ispostavi da je vest o ovom obeštećenje tačna informacija. A previše već dugo portugalski mediji insistiraju na ovoj priči da bi u pitanju bila novinarska patka. Lajpcig je okrenut mladim fudbalerima, ima para, a jasno je i da bi Embalo pre dočekao šansu tamo nego u Junajtedu recimo.

Benfika ima svoje razloge. Recimo dug od čak 309.000.000 evra što je svrstava na drugo mesto liste najzaduženijih klubova. Odmah iza Mančester junajteda.

(FOTO: Action Images)