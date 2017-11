Lalatović: Igrali smo koliko nam je dozvoljeno, Mićin predriblao Babića i dobio žuti karton

“Da je došao i Mančester, Zvezda bi bila dominantnija”, dodaje trener Čukaričkog

Teško je Nenad Lalatović podneo poraz protiv Crvene zvezde. Na konferenciji za novinare je pokušao da bude diplomata i politički korektan, ali... Dok je kršio prste između redova je aludirao na suđenje Dejana Santrača.

"Mogli smo da damo još koji gol u prvom poluvremenu. Ja sam zadovoljan kako smo igrali u prvom poluvremenu. U drugom smo igrali koliko nam je bilo dozvoljeno. Tu mislim na Zvezdu, ne na sudiju. Ona nam je dozvolila da igramo tako u drugom poluvremenu", počeo je Lalatović izlaganje.

Nije ipak mogao sasvim da se suzdrži. Iako je i on imao razloga za zadovoljstvo. Čukarički se dobro isprsio, posebno je impresionirao Petar Mićin. Mladi ofanzivac je bio nerešiva engima za odbranu i vezni red crveno-belih dobrih sat vremena.

"Mićin je pokazao i kod gola i kod one situacije kada ga je Babić faulirao u šesnaestercu, a on dobio žuti karton da je odličan igrač. Imamo mlade momke na koje možemo da se oslonimo. Pored Mićina tu su i Milojević i Radić", rekao je Lalatović, koji je još vatreniji bio dok je u kamere TV Arene davao izjavu još na samom terenu.

Na konstataciju da je Zvezda dominirala u drugom poluvremenu, rekao je: "Da, bila je dominantnija. Mogao je da dođe i Mančester, bila bi Zvezda dominantnija".

(FOTO: Star Sport)