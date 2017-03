Lalatović: Imamo moćan tim, to je činjenica!

"Moje fudbalsko i trenersko opredeljenje sa njima dobija puni smisao: visoki presing i stalni napad", kaže selektor Orlića

Rezultatski, mlada reprezentacija Srbije nadvisila je prvaka Evrope igrača uzrasti do 21 godine Švedsku (2:0), a igrački - deklasirali su rivala i postavili dosad najviši prag njihovih mogućnosti.

Dovoljno da se zaključi - Srbija ima strašan tim...

"Pobeda je prijala svima. Momci su bili sjajni, sa njima je lako raditi... Inteligentni su, sve usvajaju, razumeju i oni mene, razumem i ja njih. Kada vodite takvu ekipu, imate bezbroj ostvarivih ideja i bezbroj ostvarivih kombinacija. Moje fudbalsko i trenersko opredeljenje sa njima dobija puni smisao: visoki presing i stalni atak... Napad, napad i samo napad", kaže selektor Orlića Nenad Lalatović.

I to protiv Švedske?

"Svi znaju njihov kalibar: dve godine nisu izgubili - imaju 14 mečeva bez poraza! A, ja sam mojim momcima rekao: jesu prvaci Evrope, ali nisu Brazil. Igrajte, budite hrabri i stalno ih stiskajte. Videli ste koliko smo bili napadni, ofanzivni i u venom redu, i u napadu. Sjajno su sve moje reči pretvorili u delo: ne dajte Šveđanima da se okrenu prema našem golu, tako će teško 'sačuvati glavu'. U prvom poluvremenu, rival gotovo da nije uspeo da 'uhvati vazduh'. Sjajno, zaista sjajno."

Prvi put je vodio ovaj tim...

"Sada se dobro znamo. Jednostavno, poklopili su nam se karakteri. Uvek idemo na pobedu, kroz igru i za državu koju svi beskrajno volimo", fudbalski i patriotski govori Lalatović.

Kako dalje od savršenog?

"Nema tu mnogo filozofiranja. Fudbal je igra ponavljanja, uvek najbolje i stalno najbolje. Naravno, ima uspona i padova, ali kvalitet tima je postojan i to je ono što nas sve hrabri. Imamo moćan tim, to je činjenica! Dobrom analizom, sopstvenih mogućnosti i mogućnosti protivnika, dajemo novi izgled svakoj narednoj utakmici. Gledao sam naše momke u dva meča baraža protiv Norveške, bili su dobri, ali nisu lako prošli. I to je dobro, treba se usavršavati, prilagođavati, a za motiv nikad ne brinem... Srbija je uvek najveći", zaključuje Lalatović.

Od večeras, Orlići će biti u Slovačkoj, u mestašcu Senic, nedaleko od Bratislave, gde ih u utorak čeka drugi rival. Slovacima će na megdan izmenjeni tim, svi će dobiti šansu, uključujući i Uroša Đurđevića i Mijata Gaćinovića, koji su odradili staž sa A timom u Gruziji i priključili se "klasićima".

(FOTO: www.fss.rs)