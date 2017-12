Lalatović ironičan posle penala u Nišu: Čestitam Radničkom, znam da će igrati Evropu

“Kažem vam to unapred”, dodaje Čukin trener

Šutirao je Lazar Arsić, a sudija Jovan Šegrt je procenio - lopta je pogodila u ruku Darka Puškarića. Penal za Radnički i ostanak bodova na Čairu. Čukarički je izgubio posle gola primljenog u 88. minutu utakmice u Nišu.

Razumljivo, trener Čukaričkog Nenad Lalatović nije lako podneo poraz. U prepoznatljivom maniru prokomentarisao je utakmicu. Dobro pazeći da ne kaže nešto zbog čega bi mogao da bude kažnjen. A da opet kaže sve što je naumio.

Jer iako to nije rekao jasno je da je Lalatovićev stav o penalu da penala - nije bilo.

"Čestitao bih vam na pobedi. Imali smo mi neke naše šanse koje nismo iskoristili, imali ste i vi, ali ne bih mnogo analizirao ovu utakmicu. Kad primite gol u 88. minutu malo ste i ispažnjeni. Možda ja nešto nisam dobro video, ne želim ništa da pričam i da budem kažnjavan. Čim je sudija svirao penal znači da je bio. Možda, po mom nekom mišljenju, možda je mogao da svira penal i pre toga. Pre nego ovaj što je svirao. Ali kažem opet sve čestitke Radničkom. Ja vam želim sve najbolje, želim vam Evropu i kažem vam unapred da ćete je igrati. Ja to znam", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare insinuirajući da Radnički ima sudijsku pomoć u naporima da stigne do plasmana u Evropu.

Šef stručnog štaba Radničkog Milan Đuričić - i to je razumljivo - nije komentarisao takve navode: "Imali smo sreće, ali mislim da smo negde danas i zaslužili".

