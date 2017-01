Lalatović: Planić je fenomenalan, ali...

„Niko iz Zvezde me nije zvao“, poručuje trener Čukaričkog

Čeka se samo zvanična potvrda, ali gotovo izvesno je da će štoper Vojvodine Bogdan Planić u narednih nekoliko dana drugi put u karijeri da zaduži opremu Crvene zvezde.

Za crveno-bele je jako bitno da bi stasiti Užičanin trebalo da stigne na Marakanu bez obeštećenja. U priču ne navodno uključio i bivši šef stručnog štaba novosadskog superligaša Nenad Lalatović koji je jednom od trenera u stručnom štabu crveno-belih rekao da bez oklevanja treba da angažuju Bogdana Planića.

Kako je završen transfer Bogdana Planića? Lalatović je samo rekao: Uzimajte ga! Odmah!

Odnosno da je nekadašnji igrač OFK Beograda kao stvoren da reši Zvezdine probleme u odbrani.

„Istina je da je Bogdan Planić prethodnih šest meseci igrao fenomenalno u dresu Vojvodine. Mislim da je dobar igrač, izuzetno ga cenim. Ali moram zbog javnosti i navijača Crvene zvezde da kažem kako me niko iz mog bivšeg kluba nije zvao. U odličnim sa odnosima sa trenerom Crvene zvezde, on je moj brat, i sigurno bi mu rekao kako stoje stvari“, poručio je Nenad Lalatović.

Mladi stručnjak kaže da mora da zaštiti sebe.

„Deluje mi da je Planić želja pojedinih članova uprave kluba. To je super i legitimno, ali onda treba da se preuzme odgovornost u slučaju greške. Ovako ispada kao da žele da se sakriju iza Nenada Lalatovića, ako se možda Planić ne snađe da ispadne kako sam ja krivac. A meni to ne treba, kao što mi ne treba da me okrivljuju navijači ako krene po zlu. Svako treba da preuzme odgovornost za svoje postupke. Ponavljam, verujem u Bogdana, mislim da je odličan igrač. Brz je i verovatno će predstavljati pojačanje za Zvezdu“, dodao je Lalatović.

