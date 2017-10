Lalatović posle emotivnog radovanja: Jednoga dana žaliće mnogi što me ovde više nema! (VIDEO)

„U Srbiji me ponižavaju, niko neće da kaže da sam napravio Radonjića, Marušića i Malbašića“, poručio trener Čukaričkog posle trijumfa nad Voždovcem

Gol Milojevića i eksplozija Nenada Lalatovića! Kamere su ovekovečile vrlo emotivno radovanje trenera Čukaričkog, posle pogotka koji je značio da će Brđani u malom gradskom derbiju savladati Voždovac (2:1). I to preokretom u finišu.

Posle pobedonosnog gola Lalatović je pao na kolena, gestikulirao i ka svečanoj loži. Delovalo je da ima šta da poruči oponentima.

“Radovanje? Pa dobro, radovanje je zato što uvek svi očekuju mnogo. I onda, jednostavno, ja ne mogu da pričam, jer kad nešto kažem svi kažu da je to moja priča. Na primer, kad sam govorio za Radonjića da je top igrač, cela Srbija mi se smejala. Ponižavali su me - da sam nikakav, da sam ovakav i onavakav, a sad ga svi hvale. Mogli bi sad da kažu: Bravo majstore, ti si jedini verovao u njega kada je imao 90 kila i bio na ulici“, poručio je Lalatović.

Emotivno radovanje nastavio je vrlo emotivnim monologom.

„Jednostavno od mene se očekuje gde god da radim da imam čarobni štapić, a nemam ga. Jednostavno to su neke emocije koje su izašle iz mene. Dati gol u poslednjoj sekundi, pobediti, doći do velika tri boda... Takav mi je temperament, ja sebe menjati neću. Ništa ne radim namerno, to samo izađe iz mene“.

Dotakao se i minulog rada.

„Jednostavno, ja u Srbiji i samo služim da me kude i kritikuju. Niko ne govori ni za Malbašića, ni za Marušića iz Voždovca koji je sad u Laciju. To su sve igrači koje sam ja napravio, nije ih niko drugi napravio, ali to nikad niko neće da kaže za mene jer sam Nenad Lalatović. Drugi kad nešto urade, hvale ih na sva usta, mene samo ponižavaju, ali nema veze. Jednog dana će im faliti Nenad Lalatović kad ode iz Srbije. Toliko”, dodao je Lalatović.

(Foto Star Sport)