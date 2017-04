Lalatović posle dva izgubljena boda: Stavljali su glavu gde neko neće kopačku za taj jedan bod, nadam se da će tako i protiv Spartaka

"Očigledno im je jako bio potreban i ja im čestitam na tome", kaže strateg Brđana

Trener Čukaričkog Nenad Lalatović žali za izgubljena dva boda u utakmici protiv Mladosti iz Lučana na svom terenu, ali ipak veruje da će njegova ekipa u poslednjem kolu uspeti da se domogne plasmana u plej-of, koji po njegovom mišljenju apsolutno zaslužuje.

Gosti su rano poveli, a onda svim snagama uspeli da sačuvaju makar jedan bod.

"Očekivao sam lepu, otvorenu utakmicu, ali dobro, fudbal se igra za bodove. Njihovi igrači su izginuli u svojih šesnaest metara, stavljali glavu gde neko neće kopačku za taj jedan bod, očigledno im je jako bio potreban i ja im čestitam na tome. Nadam se da će ovakav pristup imati i protiv Spartaka, čestitam im svakako plasman u plej-of. Što se tiče nas nismo smeli da dozvolimo da u drugom minutu primimo gol na način na koji smo primili. Izgubimo dva duela po boku, a njihov Jovanović je najopasniju u prostoru, brz je, utrčao je na tu prvu stativu, postigao gol i presekao nas", rekao je Lalatović.

Čukarički je i ovoga puta napadao čitavu utakmicu, ali je efikasnost izostala. Brđani su mogli do osmog mesta, a ovako su im neophodna tri boda na Voždovcu, kao i da se poklope rezultati na utakmicama Radnički Niš - Javor i Mladost Lučani - Spartak Ždrepčeva krv, odnosno da do pobeda dođu domaći timovi.

"Moja filozofija kao trenera je skroz drugačija... I sada smo napadali, stvarali šanse, a oni su se branili organizovano i dobro... Njima Odita čuva našeg poslednjeg igrača. Možda možemo biti i zadovoljni kad vidimo sve druge rezultate. Ova utakmica i protiv Rada nerešeno, a oba puta smo bili bolji. To je fudbal, čestitam svojim igračima i okrećemo se sledećoj protiv Voždovca, koji je dobar, kvalitetan tim, daćemo sve od sebe da pobedimo. Čukarički je po kvalitetu igre iz ove polusezone apsolutno zaslužio plej-of", jasan je Lalatović.

