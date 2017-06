Iako je bio tema još dok se pričalo o potencijalnom povratku sadašnjeg trenera Čukaričkog u Ljutice Bogdana

Poverenje je na kraju ukazano Vladanu Milojeviću, ali nije tajna da je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić opipivao puls i drugim trenerima, među njima i sadašnjem šef stručnog štaba Čukaričkog i selektoru U21 reprezentacije Srbije Nenadu Lalatoviću. Dogovor nije postignut, ali je možda bio začetak transfera Nemanje Radonjića u Crvenom zvezdu. Lalatović u intervjuu za Sportski žurnal ni ne krije da je 21-godišnji fudbaler bio tema razgovora sa Terzićem.

"Pohvalio sam ga jer je sjajan igrač. Smršao je deset kilograma, vratio se u fudbal, ali u ovom trenutku možda ne ne bi trebalo da dođe u Zvezdu", počeo je Lalatović za Žurnal, pa je usledilo logično pitanje: zašto ne?

"Radonjić je igrač za Zvezdu po kvalitetu, ali će biti pojačanje od decembra kad odigra više utakmica. Tada će moći da donese prevagu kao Aleksandar Katai. Imao je dugu pauzu i trebalo bi ga pustiti da odigra u kontinuitetu do kraja godine u Čukaričkom, to je još 22 utakmice i ako Zvezda računa na njega trebalo bi da ga dovede u decembru", kaže Lalatović, koji podseća i da je baš on insistirao na dovođenju Kataija, iako su mnogi smatrali da joj on ne treba jer je - luda glava.

(FOTO: Star Sport)