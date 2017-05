Las Vegas Kid se vratio u pomoć ranjenom Džokeru

Nakon skoro decenijske samoizolacije iz vrhunskog tenisa, Andre Agasi je ponovo na turu, i to prvi put kao trener. Šta je to što je spojilo Amerikanca i Srbina?

Veličina slova A A A

Kao u nekom Marvelovom stripu sa sportskom tematikom, ranjeni superheroj Džoker u pomoć je pozvao starog lisca Las Vegas Kida u pokušaju da odbrane Pariz. Naravno, u pitanju su Novak Đoković i Andre Agasi, to jest njihovi zvanični nadimci, koji će prvi put raditi u istom timu od početka Rolan Garosa 28. maja.

Vest koju je juče (konačno) potvrdio naš as, nije mnogo iznenadila pošto se već uveliko pričalo o tome da će mesto Borisa Bekera, to jest Marjana Vajde zauzeti neko o bivših veliki asova, Agasi ili Novakov idol Pit Sampras. Kuglica je stala na Agasiju, koji će i sam moći sada da ponese izmišljenu titulu "supertrener" koju sa ponosom već nose Beker, Ivan Lendl, Štefan Edberg...

Koliko je cenjen naš as upravo pokazuje i Agasijevo buđenje iz duboke penzije samo da bi seo u njegov boks, što Sampras ipak nije hteo da uradi. Heroj tenisa sa kraja prošlog i početka sadašnjeg veka ostavio je dubok trag u svetu belog sporta, što svojim ludim imidžom tokom mladalačkih dana, što sa savršenom igrom koju je prikazivao u "drugoj karijeri". Kao i Beker i Agasi će raditi sa boljim od sebe, što je svakako veliki izazov, ali ima i stvari koje su očigledno zbližile njih dvojicu. Jer Novak je navikao i voli da su oko njega ljudi koji ga razumeju i dele osnovne ljudske i civilizacijske vrednosti. A tu se pre svega misli na porodicu, koja mu je sada čini se važnija više nego ikada pre.

Nekoliko stvari spaja našeg i američkog asa. Prvo, to je poreklo, vera. Istina, Agasi nije klasičan vernik već traži "svoju istinu", kao i Novak uostalom, ali mu je porodica pravoslavna pošto je asirsko-jermenskog porekla. Tu su i već pomenute porodične vrednosti, ali i naklonjenost filozofiji, dubokom razmišljanju i meditiranju. Agasija jedna od njegovih najboljih prijateljica, holivudska legenda Barbara Stajsend zove "Zen učitelj", pošto je tip čoveka koji svako pitanje dobro "razmontira" i onda odgovori, staloženo i razborito kao kakav mudrac. Često su to ozbiljni saveti čoveka koji je svašta prošao u životu. Dakle, ako ste mislili da će Đoković naglo prestati sa meditiranjem i sličnim "delatnostima", grdno ste se prevarili.

I, na kraju krajeva, ono što ih posebno spaja je - pad. Agasi je takođe tokom karijere doživeo veliki pad u formi, daleko veći nego Novak sada i uspeo je da se vrati na sam vrh. Upravo taj period njegovog profesionalnog života, ali i privatnog zbog veze sa Štefi Graf, učinio je od njega istinsku legendu tenisa. Ako bi išta slično uspeo sa svojim novim štićenikom, zašta je i doveden, Novak bi možda mogao i do naziva "najbolji svih vremena". Jer naš as je tek napunio 30, što znači da ima barem još tri-četiri godine vrhunskog tenisa u sebi,a verovatno i više s obzirom na pažnju koju posvećuje očuvanju tela. Savim dovoljno da se stignu i prestignu i Rodžer Federer i Rafel Nadal.

Što se samog tenisa tiče, Novak i Andre su veoma slični. Obojica su "linijaši", a jedini koji sa našim asom može da se meri po kvalitetu riterna je upravo Agasi. Mora se znati da je Novak potpisivanjem ugovora sa Andreom u svoj tim doveo i jednu od najboljih teniserki svih vremena, Štefi Graf. Jer Amerikanac i Nemica su partneri u životu i sve rade zajedno, od podizanja dece, do humanitarnog rada. A verujemo da će najveća rivalka Monike Seleš učestvovati i u Novakovim pripremama. Ne bi trebalo očekivati da Štefi provodi toliko vremena kao Andre sa Đokovićem, ali da će imati uticaja, tu nema nikavih sumnji. Narvno, to je samo plus na strani srpskog tenisera.

Biće veoma interesantno videti kao će funkcionisati njihova saradnja, pošto još nije poznato koliko će vremena Agasi provoditi sa Novakom na putu. Ivan Lendl, na primer sa Endijem Marijem ima 12 sedmica godišnje, ali je to malo, pošto je Amerikanac češkog porekla specifičan, težak tip.

Andre je pak sasvim nešto drugo. Blag čovek koji obožava da vreme provodi sa najmlađima, kojima je i posvetio akademiju za tenis u rodnom mu Las Vegasu.

(foto: Action Images)