Laž je da je Juventus zaštićen, sudije najviše gurale Torino, pa Milan...

Zanimljivo istraživanje Kalčomerkata

Veličina slova A A A

Tradiconalna je to rubrika Kalčomerkata. Svake godine pregledaju se utakmice u jesenjem delu polusezone i broje sudijske greške. Samo one najveće naravno. Kad je u korist nekog tima, on dobije plus, kad je na njegovu štetu sledi minut. Samo u slučaju Udinezea i Đenove broj pluseva i minusa se podudara i potire.

Sa druge strane, sudije nisu donele nijednu pogrešnu odluku na štetu Torina, koji je prema istraživanju pomenutog portala najzaštićeniji klub Serije A! I to ubedljivo. Dva pogrešna koraka iza su Milan i Peskara, dok je gradski rival Juventus, u javnosti često okarakterisan kao klub koji ne preza ni od čega samo da pobedi, na sasvim suprotnom kraju tabele.

Štaviše, samo je Sasuolo oštećen više puta nego aktuelni lider prvenstva Italije. Bar tako kaže Kalčomerkato.

Kompletna lista sudijskih grešaka, a imajte na umu da nije svaka imala direktan uticaj na konačan rezultat, izgleda ovako:

Torino 5-0 ( +5 )

Milan 8-5 ( +3 )

Peskara 4-1 ( +3 )

Empoli 3-1 ( +2 )

Inter 6-4 ( +2 )

Roma 4-2 ( +2 )

Atalanta 3-2 ( +1 )

Lacio 4-3 ( +1 )

Đenova 3-3 ( 0 )

Udineze 1 -1 ( 0 )

Kaljari 2-3 ( -1 )

Kjevo 2-3 ( -1 )

Fjorentina 4-5 ( -1 )

Napoli 2-3 ( -1 )

Sampdorija 2-3 ( -1 )

Krotone 2-4 ( -2 )

Palermo 1-3 ( -2 )

Bolonja 1-4 ( -3 )

Juventus 1-4 ( -3 )

Sasuolo 2-6 ( -4 )

(FOTO: Action Images)