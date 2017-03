Lazić: Imamo snage!

"Koliko smo treninga odradili, puta, kilometara. Promenili aerodroma, hotela, vremenskih zona. Teških utakmica, manje teških utakmice. Dosta je teško. Iziskuje stvarno dosta energije. Većina vidi samo ovaj deo na terenu, ali dosta je tu stvari koje oduzima energiju van hale, van terena. Ipak, ne tražimo alibi", rekao je košarkaš Zvezde

Branko Lazić se ove sezone postavio kao lider Crvene zvezde kada je motivacija, snaga i borba u pitanju. Više puta se isticao kao ministar odbrane crveno-belih. Biće njegov doprinos važan u utakmicama koje slede do kraja sezone, a pre meča sa Uniksom (19h) razgovarao je s novinarima (pre nego što je bio poznat rezultat utakmice između Bamberga i Darušafake) o delikatnom momentu u kom se nalazi srpski predstavnik u Evroligi.

Za početak, kakva su očekivanja pred meč sa Uniksom?

"Očekivanja su velika, naravno. Bitno nam je da dobijemo tu utakmicu iz više razloga. Pre svega da vratimo samopouzdanje koje je malo palo u tri vezana poraza. Izaći ćemo da odigramo dobru utakmicu", rekao je Lazić.

U poslednje vreme napad pravi problem crveno-belima.

"Vidljivo je, posebno u poslednje tri utakmice. Odbrana i dalje stoji, kao i tokom cele sezone, ali nažalost napad je zakazao i to ćemo pokušati da ispravimo. Te neke greške. I da pobedimo Uniks".

Novinari koji su oko ekipe imaju predstavu, košaraši to najbolje znaju, ali je pitanje koliko svi ljubitelji košarke i pristalice crveno-belih zapravo imaju pravu sliku o tome šta su sve igrači Zvezde prošli u dosadašnjem delu sezone.

"Teško je naravno. Treba uzeti u obzir da smo mi započeli sezonu 15. avgusta, a da je sada kraj marta. Koliko smo treninga napravili, puta, kilometara. Promenili aerodroma, hotela, vremenskih zona. Teških utakmica, manje teških utakmice. Dosta je teško. Iziskuje stvarno dosta energije. Većina vidi samo ovaj deo na terenu, ali dosta je tu stvari koje oduzima energiju van hale, van terena. Ta putovanja i sve to utiče. Ali, ne tražimo alibi u tome", kaže Lazić.

A Zvezdi sada slede utakmice koje praktično lome sezonu, mada se ispostavilo da ova protiv Uniksa nema značaj u borbi za TOP 8.

"Naravno da imamo snage. Mi smo tu da iznesemo sezonu i da ispunimo ono što je klub stavio ispred nas kao ciljeve. Imamo i želje i snage i volje i to ćemo pokazati. Svi u timu verujemo da možemo da ispunimo ciljeve. To je finale i osvajanje ABA lige. Doduše za Evroligu nismo mogli ni da sanjamo da ćemo doći do ovde. Svakako da ćemo pokušati da se plasiramo u TOP 8. Iznećemo sve u narednih 20 dana još bolje nego što smo to radili tokom cele sezone", zaključio je Lazić.

