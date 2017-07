Le Talek: Čeka nas potpuno drugačija utakmica u Pragu

“Sada moramo da se odmorimo i dobro pripremimo za meč sa Spartom”, rekao je Francuz

Veličina slova A A A

Crvena zvezda je uzela ono po šta je došla na Banjicu – osvojila tri vredna boda i sačuvala snagu za utakmicu sa Spartomo narednog četvrtka.

Igra, nije bila na blistavom nivou, ali to se donekle i moglo očekivati s obzirom da je Vladan Milojević ozbiljno promešao karte u ovoj utakmici i na teren poslao veliki broj novajlija.

„Danas smo samo želeli da pobedimo, zato što znamo da su prve utakmice u prvenstvu uvek najteže. Pre samo tri dana igrali smo meč sa Spartom pa smo ovog puta nastupili u kombinovanom sastavu. To je dobro za nas jer svi igrači dobijaju šansu i to nam mnogo znači kako bismo se uigrali. Znali smo da moramo da pobedimo, to smo i uradili i ne možemo da budemo nezadovoljni”, rekao je strelac prvog gola Damijan Le Talek.

Oba pogotka na meču postignuta su glavom, što je takođe novitet u Zvezdinoj igri.

„Moj gol je lepši od Pešićevog. Šalu na stranu, ovo mi je prva utakmica u Superligi i prvi pogodak, srećan sam što sam ovako otvorio sezonu. Ipak, tri boda su najvažnija, nije bitno ko je postigao golove”.

Fudbaleri Crvene zvezde svoje misli usmerili su ka revanšu koji ih u Pragu očekuje za četiri dana.

“Sada moramo da se odmorimo i dobro pripremimo za meč sa Spartom. Ova utakmica danas je potpuno drugačija od onog što nas očekuje u Pragu, ali mnogo nam znači što na put krećemo sa pobedom i izuzetno pozitivnom atmosferom”, poručio je Le Talek.

(FOTO: Star Sport)