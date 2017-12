Le Talek: Promena trenera u Kelnu može da predstavlja problem

„Uvek je teško protiv ekipe koja ima novog šefa stručnog štaba jer svi igrače žele da mu se dokažu i da se predstave u što boljem svetlu“, rekao je Francuz

Crvena zvezda u četvrtak od 21.05 na stadionu Rajko Mitić igra utakmicu sezone sa nemačkim Kelnom. Crveno-belima pobeda garantuje prolazak u 1/16 finala Lige Evope, ali bi i nerešen rezultat u slučaju povoljnog rezultat u Londonu (pobeda Arsenala ili remi) mogao da bude garant evropskog proleća.

Štoper crveno-belih Damijan le Talek kaže da uopšte nema tremu uoči jedne od najvažnijih utakmica u novijoj istoriji najtrofejnijeg srpskog kluba.

„Nikada ne osećam pritisak, zaista. Svakoj utakmici pristupam podjednako ozbiljno, svaka mi je važna. Naravno, mečevi u evropskim takmičenjima kod svih izazivaju veće interesovanje. U ovom trenutku, čujem dosta ljudi koji pričaju o tome kako Zvezda 25 godina nije dočekala proleće u Evropi i sada su sve oči uperene u nas. Naši navijači očekuju mnogo od ove generacije jer imamo zaista velike šanse da prođemo grupnu fazu. Siguran sam da ćemo svi na terenu dati sve od sebe kako bismo na kraju meča slavili nastavak evropskog puta“, rekao je Le Talek.

Zvezdin štoper ističe navijače kao važan deo svake Zvezdine pobede.

„Navijači su zaslužili pobedu jer nas zaista od prvog dana šampionata podržvaju. Mi smo jedna od retkih ekipa koja ima tu privilegiju da se na svakom terenu na kome igramo osećamo kao kod kuće, jer nas naši navijači prate gde god da igramo. Zato im se i zahvaljujem posle svake utakmice, mislim da je to normalno. Siguran sam da će i u četvrtak biti pun stadion i da će nam navijači prirediti utakmicu za pamćenje. Vreme je loše, temperatura je jako niska, Keln nema dobre rezultate iza sebe, daće sve od sebe da pobede i zato su nam naši navijači još potreniji. Igramo uvek na pobedu, ne razmišljamo o nerešenom ishodu. Nećemo razmišljati o rezultatu meča u Londonu, ne moramo da se osvrćemo na njih. Ako pobedimo prolazimo dalje, a mi želimo da pobedimo“.

Nemački tim će od ove nedelje sa klupe predvodi dosadašnji trener podmladka Kelna Štefan Rutenbek.

„Nama može da predstavlja problem to što je Keln promenio trenera. Uvek je teško protiv ekipe koja ima novog šefa stručnog štaba jer svi igrače žele da mu se dokažu i da se predstave u što boljem svetlu. Može se reći da je forma Klena u usponu, igrali su 2:2 sa ekipom Šalkea koja je zaista odličan nemački tim. Sigurno nas očekuje teška utakmica“.

Ekipa Crvene zvezde primila je najmanje golova u grupi H Lige Evrope.

„Mnogo nam znači što smo primili najmanje golova, to znači da cela ekipa igra odlično. To što je naša odbrana tako dobra je zasluga celog tima, u svim linijama igramo odlično i zato i možemo da se pohvalimo tako malim brojem primljenih golova. Moramo da nastavimo u istom ritmu, ako budemo igrali kako smo i do sada siguran sam da ćemo proći grupnu fazu“, poručio je Le Talek.

(FOTO: Action images)