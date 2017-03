Le Talek rešio dilemu: Gol je moj!

„To nije toliko bitno, super se sada osećamo“, poručio Francuz

Veličina slova A A A

Plavšić ili Le Talek. Dugo je vladala neduomica, ali je prvi gol za Crvenu zvezdu postigao Francuz. Očajan u prvom poluvremenu iskusni vezista je u nastavku bio pokretač šampiona.

„Na terenu je bilo teško prvih deset minuta, posle toga smo preuzeli kontrolu. I u prvom poluvremenu smo bili bolji rival, iako smo na početku primili dva naivna gola. Nije lako vratiti se na teren tri dana nakon večitog derbija i možda je to jedan od razloga za nešto nervozniji početak utakmice“, rekao je Francuz.

On je apostrofirao dešavanja u svlačionici na poluvremenu.

„Bili smo ofanzivniji, više smo napadali i to se na kraju isplatilo. Protivnici su se brzo umorili, posustali su, a mi smo to iskoristili. Pokazali smo pobednički mentalitet koji nas krasi. Na poluvremenu smo se držali zajedno, staloženo smo razgovarali u svlačionici i rekli da idemo da preokrenemo rezultat i pobedimo. Tako je i bilo“

U 50. minutu u gužvi u protivničkom šesnaestercu najbolje se snašao Zvezdin Francuz i levom nogom zatresao mrežu.

„Zaista mi nije bitno ko postigne gol, ovog puta sam to uradio ja u ime ekipe, sledeći put će neko drugi. Najvažnije je da smo se posle pogotka vratili u igru i nakon toga je sve bilo lakše“

Naredna utakmica Crvenu zvezdu očekuje već za četiri dana.

„Ponovo nećemo imati mnogo vremena za odmor, ali smatram da nam to nije ni potrebno. Fantastično se osećamo zbog pobede. Nakon ovakve utakmice jedva čekate sledeću, da se prikažete u još boljem svetlu“.