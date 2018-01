Lejkersi šokirali Boston! Templ eksplodirao, Kingsi slavili na Floridi (VIDEO)

Bogdan solidan, Golden Stejt vezao i desetu pobedu, Oklahoma izbrisala 15 poena deficita i slavila protiv Bruklina

Veličina slova A A A

Dok su svetla pozornice uperena ka Lebronu Džejmsu i njegovom istorijskom poduhvatu, košarkaši Los Anđeles Lejkersa priredili su senzaciju pošto su na svom terenu porazili Boston i to sa tesnih 108:107.

Bila je to prava drama do poslednjeg zvuka sirene, ali su Lejkersi na kraju uspeli da izdrže žestok pritisak rivala. Mada je u prvom planu bio Kajl Kuzma sa svojih 17 poena u završnom kvartalu, četiri presudna ubacio je Džordan Klarkson u završnih 30 sekundi utakmice. Sve sa linije slobodnih bacanja.

Poraz neće mnogo uzdrmati Kelte, mada su sada omogućili Torontu (tri utakmice manje) da sa tri pobede stignu do čelne pozicije na tabeli Istočne konferencije, Seltiksi nisu bili toliko loši u napadačkoj, koliko u defanzivnoj polovini. Lejkersi su gotovo nesmetano krčili put do koša, pa su tako iz reketa ubacili čak 58 poena, uz još 14 ofanzivnih skokova, što je Boston izbacilo iz ravnoteže. Na sve to Lejkersi su uspeli da izvuku i ubace čak 36 slobodnih bacanja, naspram svega 10 gostiju. Lejkersi su, jednostavno nadigrali protivnika u svim poljima.

Kod Bostona 33 poena imao je Kajri Irving, dok je Markus Smart ubacio 22 poena, uz promašenu trojku za pobedu. Lejkerse je predvodio Kuzma sa 28 poena.

Sakramento se sladio na Floridi i savladao Orlando s rezultatom 105:99. Kingsi su tako sasekli crni niz od osam poraza.

Pobednički marš Kingsa upotpunio je rezervista Geret Templ, koji je za 40 minuta na parketu ubacio 34 poena! Njega je u stopu ispratio Vili Koli Stajn sa 21 košem.

Bogdan Bogdanović je dobio 33 minuta i za to vreme skupio osam poena i po četiri skoka i asistencije. Doduše, šut ga nije služio (4/12 iz igre, 0/4 za tri).

Evan Furnije je vodio Orlando sa 22 poena, Elfrid Pejton je dodao poen manje, uz po sedam skokova i asistencija.

Orlando je sredinom poslednjeg kvartala bio nešto bliži pobedi i posle Pejtonovog skok šuta imao je 91:86 u rukama. Ipak, Sakramento je nastavio da melje u tim momentima i deficit od 11 poena u jednom momentu pretvorio u vođstvo s rezultatom 94:93, zahvaljujući dalekometnom hicu Templa. On je zatim ubacio još dva šuta sa poludistance, a onda sve začinio trojkom za 101:97 na 90 sekundi do kraja. Bio je to momenat koji je rešio utakmicu.

Golden Stejt je upisao i desetu uzastopnu pobedu nakon rutinske predstave protiv Njujorka, a u pobedi s rezultatom 123:112 Stef Kari upisao je 32 poena. Oklahoma je na svom terenu savladala Bruklin sa 109:108 i to zahvaljujući reakciji Rasela Vestbruka u poslednjim trenucima. On je ujedno bio i najefikasniji igrač utakmice sa 32 poena.

NBA - REZULTATI

Orlando - Sakramento 99:105

/Furnije 22 - Templ 34/

Oklahoma - Bruklin 109:108

/Vestbruk 32 - Haris 19/

San Antonio - Klivlend 114:102

/Oldridž 30 - Džejms 28/

Golden Stejt - Njujork 123:112

/Kari 32 - Bizli 21/

LA Lejkers - Boston 108:107

/Kuzma 28 - Irving 33/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA