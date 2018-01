Lekcije čika Jupa Hajnkesa: Ti fudbaleri ne vide kako obični ljudi žive i zarađuju platu! Ne bih doveo Obamejana i njemu slične

"Fudbaleri moraju da paze na navijače, a ne samo da gledaju na stanje na računu na kraju meseca", kaže trener Bajerna

Prvo Usman Dembele, a onda i Pjer Emerik Obamejan. Posebno je Gabonac uzburkao fudbalske strasti i potegao mnoga pitanja. Neposlušnost, nije došao na vreme na trening, odbijao je naredbe nadređenih.

Želi u drugi klub. Želi da ode. A pod ugovorom je.

Za trenera Bajerna Jupa Hajnkesa to je nedopustivo. Sa svojim iskustvom i uspesima svakako je pozvan da komentariše sve što se dogodilo.

To je i učinio i tom prilikom podelio nekoliko saveta. I fudbalskih, ali i onih životnih. Svim ljudima u fudbalu, posebno fudbalerima.

"Takve stvari postoje dugo, ali sada do sve dostiže nove dimenzije i na to gledamo veoma kritički. Fudbaleri su privilegovani. Još više ako pogledate kako mnogi ljudi teško zarađuju njihove plate. Tako da profesionalna etika i moral mora da nam pripada. Morate da vidite kako ljudi u društvu žive", rekao je Hajnkes.

Onda je direktno prokomentarisao dešavanja oko Obamejana i Dembelea.

"To što se događa oko njih dvojice je za kritiku. Klub koji dovede te igrače mora da bude svestan: oni to isto što su Borusiji mogu i njima da urade".

Da li bi Hajneks doveo ova dva igrača?

"Odbio bih da dovedem takve igrače. Fudbal je timski sport, ne možete biti sebični i gledati samo svoje ciljeve. Morate da mislite i o navijačima isto tako. Moramo da pazimo da nam navijači ne okrenu leđa".

Onda je nastavio o navijačima...

"Kada vidim da Arsenal nije previše uspešan poslednjih godina a da su njihove cene karata sve skuplje i skuplje, to je problem. Naši su navijači protestovali zbog cena karata takođe i totalno su u pravu".

Kako se ophoditi prema takvim fudbalerima?

"Ne mislim da je kazna rešenje. Nije baš izvodljivo staviti igrača na tribine na godinu dana".

Šta je opcija?

"Morate da se dogovorite sa igračem. Da razgovarate sa njima i objasnite im da imaju odgovornost, a ne samo da gledaju na svoj račun na kraju meseca. U klubu moraju da postoje pravila toga šta se ne sme, a to jeste slučaj u Bajernu. Ne bih rekao da se tako nešto nikada neće desiti u Bajernu, ali ne mogu to da zamislim".

Vrlo je malo ljudi iz tog sveta koji imaju bilo kakav dodir s realnošću. Govorio je o životu običnog čoveka ranije Žoze Murinjo, govorio je Siniša Mihajlović i sada Hajnkes. Možda još po neki individualac.

Zato su ovakve reči retke, ali veoma vredne. Svakom ko ih razume na pravi način.

