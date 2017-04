Leonardo o incidentu: Treba znati da se ponašaš i u pobedi i u porazu

"Što se tiče našeg ovosezonskog učinka, protiv Zvezde - osvojili smo sedam bodova u tri utakmice i pokazali smo kakva smo ekipa", kaže Partizanov heroj

Veličina slova A A A

Sve što je imao, Leonardo da Silva Souza rekao je na terenu najvećeg srpskog stadiona. Apsolutni heroj Partizana u 154. večitom derbiju je sa dve majstorije i asistencijom slomio Crvenu zvezdu i uneo novu dozu neizvenosti u šampionsku trku!

Frka u tunelu: Kanga vs Everton i Leonardo

Bio je Leonardo glavni akter dešavanja na terenu, ali se njegovo ime provuklo i kroz dešavanja u tunelu, kada je zajedno sa Evertonom bio deo kavge, u kojoj se našao i Zvezdin Gabonac - Gelor Kanga.

"Mogu samo da kažem da treba znati ponašati se i u pobedi i u porazu. A jedan fudbaler Zvezde to nije znao. Neću da kažem njegovo ime. Međutim, videli ste šta je uradio posle izjednačenja (došao do klupe Partizana da izvede afrički ples za proslavu gola Ričmonda Boaćija prim. aut). A ja mislim da ono što se desi na terenu tamo i treba da ostane", bio je jasan sjajni Brazilac, koji je potom sumirao utiske posle tri ovosezonska večita derbija:

"Što se tiče našeg ovosezonskog učinka, protiv Zvezde - osvojili smo sedam bodova u tri utakmice i pokazali smo kakva smo ekipa. Kada je u pitanju to da li naš rival može da kiksne do kraja prvenstva - šta da kažem. Svi znamo da Zvezda teško gubi bodove u ovoj ligi. Dok ima šanse mi se nećemo predati".

Ko je najbolji u zemlji? Leonardo i Tavamba išamarali uplašenu Zvezdu (VIDEO)

Na pitanje novinara koji od dva gola mu je bio lepši, Leonardo je kao iz topa odgovorio:

"Draži i lepši bio mi je onaj gol iz slobodnog udarca".

Osim što je bio umešan i u neprimerena dešavanja posle utakmice, Leonardo je pokazao i da nije sve samo u tome da se nadigra sportski protivnik, već i da mu se ukaže pomoć kada za to ima potrebe. Govorimo o detalju kada je Ričmond Boaći izgubio vazduh posle duela sa Nemanjom Miletićem, kada je Leonardo dotrčao do Zvezdinog napadača, skinuo dres i mahao kako bi vazduh stigao što pre.

"Sasvim normalna reakcija, osetio sam potrebu da mu pomognem, jer sam bio najbliži".

OCENE - PARTIZAN: Iznenađenje - Tavamba je rasturio Zvezdinu odbranu! A Leonardo izvadio mač

Razgovor s medijima Leonardo je zaokružio pohvalama na račun strelca Leandra Tavambe.

"Odlično je igrao, drago mi je što je dao gol".

PIŠE: Aleksandar Joksić

(FOTO: Star Sport)