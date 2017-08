Leteće perje u Aziji: Skolari na Vilas-Boasa, igra i Leonardov Al Ahli

Uzbudljiv dan u Aziji

Koga nema, bez njega se može i mora. Paulinjo je otišao u Barselonu, ali se to uopšte nije odrazilo na Guangdžou Evergrande koji nastavlja da šamara protivnike po kineskoj Superligi. Retko kad je Luis Felipe Skolari ove sezone osetio gorčinu poraza, a jedan od njih naneo mu je Šangaj SIPG pre malo manje od nedelju dana u tamošnjem FA kupu (2:1). Brazilski stručnjak će već danas od 14.00 imati priliku za osvetu, pošto se ova dva kluba susreću u četvrtfinalu Azijske lige šampiona.

Međutim, daleko više razloga za nezadovoljstvo ima domaćin. Guangdžou hita ka sedmoj uzastopnoj tituli u Kini, upravo mu je Šangaj SIPG najbliži pratilac, a Južnokineski tigrovi mu beže čak osam bodova sedam kola pre kraja. Ukoliko Guangdžou osvoji i najprestižnije azijsko klupsko takmičenje, postaće prvi klub - a Luis Skolari prvi trener - u istoriji kojem je u ovom formatu takmičenja to pošlo za rukom triput zaredom.

MOZZART KVOTE

(2,10) Šangaj SIPG (3,40) Guangdžou Evergrande (3,25)

Dakle, domaćin će zapeti iz sve snage da se bar na kontinentalnom takmičenju isprsi pred Guangdžuom kad već nije mogao u prvenstvu. Šangaj još uvek čeka prvu (inter)nacionalnu titulu, ekipa je zapala u malu krizu, a trener Crvenih orlova Andre Vilas-Boas za istu nalazi razlog u izostanku veziste Oskara koji je suspendovan na osam mečeva zbog incidenta u junu kada je napucavao protivnike Guangdžoua R&F.

Vilas-Boas i Hulk su podržali Oskara, a sve to izazvalo je haos u Kini, kao i masovni pritisak na tamošnje fudbalske organe da nauči brazilsku zvezdu pameti.

"To je bila odluka Fudbalskog saveza Kine. Šta ja tu mogu? Naravno da nam nedostaje Oskar, zato i igramo ovako loše", grmeo je nekadašnji trener Porta, Čelsija, Totenhema i Zenita.

Kako bilo, Oskar će za današnji okršaj moći da se stavi na raspolaganje Vilas-Boas, tu je i Hulk, a ako na to još dodamo da je Šangaj pre nedelju dana tukao upravo Guangdžou, nema sumnje da domaćin ulazi u ovaj meč sa neverovatnom dozom samopouzdanja. Šangaj pre tog okršaja nije slavio nijednom na 12 prethodnih duela sa Guangdžouom.

Od interesantnih okršaja u ovoj fazi takmičenja izdavajamo i Urava - Kavasaki Frontale. Tim iz Džej lige nije stigao do finala još od 2008. godine, no to bi ove godine moglo da se promeni. Urava je 2007. godine ponela titulu, dok Kavasaki nije prolazio dalje od četvrtfinala.

MOZZART KVOTE

(2,20) Persepolis (3,10) Al Ahli (3,30)

Takođe, danas od 18.00 je programu i okršaj iranskog Persepolisa i Al Ahlija iz Saudijske Arabije u čije je redove nedavno prešao bivši ofanzivac Partizana Leonardo.

