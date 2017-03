Leteći Rasel uništio Džezere! Golden Stejt izgubio Duranta i utakmicu, Kemba opalio Lejkerse (VIDEO)

Nezaustavljivi Vestbruk zabeležio 30. tripl-dabl u sezoni u trijumfu nad Jutom - 109:106

Uprkos činjenici da su razigrani ušli u meč, košarkaši Oklahome dobro su se namučili u završnici kako bi stigli do nove pobede i to na svom parketu protiv Jute od 109:106. Njihov Ol-star majstor Rasel Vestbruk ponovo je noćas bio izvanredan. Ne samo što je iskoristio priliku da se keše o obruč Džezera, već je uspeo da zabeleži i svoj 30. tripl-dabl ove sezone sa 43 poena, 11 skokova i deset asistencija. Posebno je fantastičan bio u poslednjoj četvrtini, i to u završnih šest minuta, kada je ubacio 14 od ukupno 15 poena Gromovnika i sam prelomio meč u korist Oklahome.

Gubili su na poluvremenu s poenom razlike, ali su u nastavku Grizliji iz Memfisa bili žustri pa su rastrgli Finiks Sanse sa 130:112. Vodeća trojka razularenih Medveda - Mark Gasol, Majk Konli i Zek Rendolf - ubacila je zajedno čak 80 poena. Za Sanse, Erik Bledso je postigao 20 koševa, a imao je i osam asistencija i pet skokova, što je na kraju ipak bilo nedovoljno.

Meč je obeležio i mali incident u prvoj četvrtini kada je iskusni Vins Karter nasrnuo na Devina Bukera, ali se sve na kraju smirilo i meč je nastavljen.

Konačno su i posrnuli Lejkersi odigrali pristojan meč. Istina, izgubili su u svom Stejpls centru od Šarlota sa 109:104, ali su pružili žestok otpor. Kod Jezerdžija se posebno istakao Džulijus Rendl koji je zabeležio 23 poena, 18 skokova, tri asistencije i dve blokade, ali su Stršljenovi na krilima Kembe Vokera u finišu ipak slomili Los Anđeles. Razigrani Kemba je u poslednjoj četvrtini ubacio 11 poena od ukupno 30, koliko je noćas spakovao u koš Lejkersa, pa je Šarlot odneo važnu pobedu na kraju.

Golden Stejt Voriorsi, koji su prvi obezbedili plasman u plej-of od svih timova u NBA ligi, počeli su izgleda da obaraju formu. Istina, Vašington je premoćan ove sezone na svom terenu, a Džon Vol je iskoristio činjenicu da se Kevin Durant povredio u prvoj četvrtini i maestralno razigravao saigrače za veliki trijumf od 112:108. Čak 19 asistencija zabeležio je košarkaš Čarobnjaka, a u takvoj igri uživali su Bredli Bil koji je ubacio 25 poena i Mekif Moris sa 22. Na drugoj strani Stef Kari je postigao 25, ali bez povređenog Duranta nije imao šanse protiv razigranih Vizardsa.

Tri sekunde ostale su do kraja regularnog dela kada je Damijan Lilard položio loptu u koš Pistonsa za izjednačenje posle kojeg je utakmica otišla u produžetke. Ipak, tamo su Pistonsi iskoristili poptunu prednost domaćeg terena i u dodatnih pet minuta izrešetali koš Portlanda za konačnih 120:113. Blistao je Markus Moris koji je sa 37 poena, osam skokova i šest asistencija zabeležio rekord karijere, dok je na drugoj strani sjajna pasrtija Lilarda sa 34 poena, 11 skokova i devet asistencija bila nedovoljna za pobedu.

