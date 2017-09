Letonci - hvala vam! Drastično veće šanse Orlova za prvo mesto u grupi

Rusi vodili, sudije svirale sumnjive faulove Porzingisu, ali je sve završeno kako nama odgovara

Letonci, hvala vam, šta drugo da vam kažemo!

Ekipa Ajnarsa Bagackisa savladala je reprezentaciju Rusije sa 84:69 i tako olakšala put Orlovima ka prvom mestu u Grupi D Evropskog prvenstva. Letonija još treba da dobije i Tursku (boriće se, treba im pobeda da ne bi bili četvrti, u tom slučaju bi u osmini finala igrali protiv najverovatnije Španije), a Srbija treba da dobije naredna dva meča protiv lakših protivnika kako bi se ostalo u trouglu Srbija - Rusija - Letonija. I tu Orlovi stoje najbolje - bili bi prvi.

Ukoliko Letonci izgube od Turske, onda se dolazi do "dueta" Srbija - Rusija na prvom mestu, a Orlovi su slabiji zbog lošijeg međusobnog skora i bili bi drugi.

Takođe, Letonija je ovaj meč morala da dobije sa 17 poena razlike, ili manje, i upravo se to i dogodilo. Bilo je 15. Zato je Davis Bertans namerno promašio slobodno bacanje na sekundu pre kraja, ali Letonci nisu uspeli da dođu do još dva poena. Srećom.

Najefikasniji kod Letonije bio je Janis Tima sa 22 data poena. Kod Rusa je najviše dao Šved sa 21 poenom.

Bagackisovi igrači su gubili na poluvremenu sa 10 razlike, svemu su mnogo otežali i faulovi koji su svirani Kristapsu Porzingisu. Već pre poluvremena je morao na klupu zbog četiri faula. Bagackis je ipak rizikovao u trećoj deonici, držao ga u igri i to mu je dalo rezultat.

Timofej Mozgov je pravio velike probleme Letoncima, pokazao je da je NBA igrač, svojom snagom je mučio Porzingisa, a kada ovog nije bilo, Mozgov je dominirao u reketu i bio najjača opcija Rusima. Samo u prvom poluvremenu dao je 15 poena i imao četiri skoka.

Ipak, Letonci su u drugih 20 minuta zaigrali kuražnije, počeli su da pogađaju neke šuteve. Na to se nadovezalo i isključenje Voronceviča i to je sve dovelo do ove jako važne pobede, i za Letonce, ali i za nas.

Interesantno je i da se u poslednjih 10 minuta ušlo s nerešenim rezultatom. Davis Bertans je svojim prisustvom doprineo održavanju manje prednosti Letonaca kroz poslednju deonicu, potom je sve pogurala namerna greška Rusa, pa koš Mejersa posle skoka u napadu. Letonci su zategli odbranu, Mozgov stao u napadu i sve se završilo kako treba.

Ukoliko Srbija bude prva u Grupi D, igraće protiv četvrtoplasiranog u Grupi C, a ako budemo drugi, idemo na trećeplasiranog iz Grupe C.

O tom - potom. Najvažnije da su žive šanse za prvo mesto! Sad da dobijemo Britance, potom i Belgijance. A Letonci Turke.

Još jednom da nas ispoštuju.

Rusija - Letonija 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32)

Istanbul

RUSIJA: Šved 21, Baburin, Fridzon 5, Ivlev, Antonov 6, Zubkov 7, Hvostov 3, Mozgov 16, Voroncevič 4, Kulagin 2, Kulagin, Kurbanov 5

LETONIJA: Porzingis 11, Blums, Dairis Bertans 9, Davis Bertans 8, Tima 22, Šmits 11, Janičenoks, Strelnijeks 9, Škele, Grazulis, Pejners 4, Mejers 10

GRUPA D

13.15: Rusija - Letonija 69:84

16.00: Velika Britanija - Srbija

20.00: (1,30) Turska (16,00) Belgija (3,90)

(FOTO: FIBA Basketball)