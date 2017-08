Letonci na iglama - Porzingis pod znakom pitanja?!

"Čekamo doktore da kažu svoje", kaže selektor Ajnars Bagackis

Dočekali su i navijači Letonije ovog leta da konačno vide Kristapsa Porzingisa u dresu nacionalnog tima i osete snagu tima u pripremama za Evrobasket. Ali, koliko je jako bilo uzbuđenje zbog toga što je Porzingis u nacionalnom timu, toliko je sada jaka zebnja zbog činjenice da je ultratalentovani centar povređen i da je sad njegov odlazak na Evropsko prvenstvo čak dovedeno u pitanje?!

Evrobasket izgubljenih asova

To je, indirektno, otkrio selektor Letonije Ajnars Bagackis. Razlog su, navodno, mikrotraume zadobijene tokom sezone, zbog kojih Porzingis sada nije u stanju da trenira. Iz istog razloga van trenažnog procesa je i Ojars Silinš.

"U kompoziciji od 15 igrača ostaćemo sve do pred sam polazak u Istanbul. Kristaps i Ojars neće trenirati narednih dana. To je savet lekarskih ekipa, ali i naš osećaj, jer Porzingis u ovom trenutku ne može da igra. Čekamo lekare da kažu svoje i da dobijemo njihovu dozvolu", rekao je Bagackis, koji upravo iz ovih razloga još nije skratio spisak.

"Zbog svega što su pokazali na ovim pripremama svi zaslužuju da putuju na Evrobasket".

Podsetimo, Letonija će prvu utakmicu na Evrobasketu odigrati upravo protiv Srbije, na otvaranju Grupe D u Istanbulu. Utakmica se igra 1. septembra od 17 časova u Ulker Areni.

Na kraju, ne treba zaboraviti ni da je dosad preko 40 najvećih zvezda širom evropskog kontinenta već odjavilo svoje učešće na Evrobasketu, iz brojnih razloga.

(FOTO: Action Images)