LETONIJA: Ova družina ide u osminu finala!

Jer je bolja od Velike Britanije i Belgije, a baš su te recke dovoljne za plasman dalje, ako ne bude drugih senzacija

Veličina slova A A A

OČEKIVANJA

Letonija na Evrobasket, gledajući novije košarkaške tokove stiže, čini se, u nikada jačem sastavu. Ovo napominjemo samo iz razloga što su Letonci osvojili zlatnu medalju na prvom Evropskom prvenstvu. Ali to je bilo davne 1935. godine i teško da ima još živih svedoka tog događaja. Plus, tada se igrala skroz drugačija košarka u odnosu na današnju, moglo bi se čak reći da to i nije isti sport u poređenju s košarkom 21. veka.

Letonija je zabeležila izvaredan rezultat i na prošlom Evrobasketu plasmanom u četvrtfinale. Sada će, nošena NBA zvezdama, pokušati da ostvari bar identičan rezultat.

Na klupi sedi sasvim solidni Ajnars Bagackis. Nije se proslavio u Makabiju i ima tu do toga što je ekipu preuzeo nasred sezone, ali i njegove krivice. Opet, čak i kod sujetnih košarkaških stručnjaka važi za vrlo dobrog trenera. Pre Makabija bio je pomoćnik Dejvidu Blatu u Darušafaki. Setimo se 2015. godine i odlične sezone s Nižnjim u Evroligi, kada ih je bilo pravo uživanje gledati. Pre Nižnjeg je postavio ukrajinski Budiveljnik na košarkašku mapu.

Bagackis je vodio već Letonce i na prethodna dva šampionata Evrope. Tada su Letonci bili znatno slabiji nego danas, a Bagackis trenerski manje iskusan. Forsira jednostvanu igru, dopadljivu košarkaškim zaljubljenicima. Pravilo broj jedan kod njega jeste: Kada si sam na šutu, ne razmišljaj, nego šutni, pa makar to bilo i u samom začetku napada. To se apsolutno poklapa i s baltičkim stilom igre, po kojem su Letonci uz Litvance prepoznatljivi godinama.

Meka ruka, odličan šut, fenomenalna realizacija slobodnih bacanja, dosta pokušaja iz daljine. Forsira brzu košarku, bez filozofiranja. Što znači da će teško njegovim ekipama isteći 24 sekunde u napadu, a da ne upute šut ka košu. Bagackis igra i s „lažnim četvorkama” i voli da menja ritam pod košem, s jednom brzom peticom i jednim „teškašem”.

MOZZART KVOTE - 2. DAN EP

13.15 (1,50) BELGIJA (14,5) VELIKA BRITANIJA (2,85)

14.00 (1,90) MAĐARSKA (HENDIKEP 18,5) HRVATSKA (1,90)

16.00 (1,45) SRBIJA (15,0) LETONIJA (3,05)

16.45 (1,07) ŠPANIJA (25,0) CRNA GORA (8,50)

19.30 (7,50) RUMUNIJA (23,0) ČEŠKA (1,10)

20.00 (1,60) TURSKA (14,5) RUSIJA (2,55)

Napomena: Kvote su podležne promenama

Letimični pogled na spisak Letonije govori da je roster odlično popunjen i da zadovoljava kriterijume Bagackisove igre. Svi rivali poseban akcenat stavljaće na dva imena: Kristapsa Porzingisa i Davisa Bertansa.

E tu je ključna razlika u odnosu na Letoniju prethodnih godina. Ove dve NBA zvezde činiće odličan tandem i uz prekaljene igle Blumsa i Strelnijeksa, te vrlo dobrog šutera Dairisa Bertansa i fantastičnog Janisa Timu, činiće okosnicu letonske selekcije. Pomenimo i da je Rolands Smit odlično igrao tokom priprema, tako da može da bude u krugu prijatnijih iznenađenja.

Koliko će prostora Porzingis dobiti vidi se i iz činjenice da je sa šireg spiska otpao Freimanis, iako je imao odličnu sezonu u Ušaku. Pošto nije mogao da mu garantuje veću minutažu, Bagackis ga je oslobodio obaveza. Još jedan centar je „izvisio” zbog Porzingisa, a to je Kaspars Berzinš. Pod košem ostali su samo oni koji će se zadovoljiti minimalnom minutažom, jer će se sve vrteti oko Porzingisa. Čekali su ga tri leta da se odazove i sada mu na ovaj način vraćaju. Dobio je u ruke „ključeve” ove selekcije.

Letonija se nalazi u izuzetno jakoj Grupi D zajedno s domaćinom Turskom, Srbijom, Rusijom, Velikom Britanijom i Belgijom. Letonci, bar na papiru, mogu sve da pobede! Srbiju, doduše, teško. Ali mogu čak da skinu skalp Orlova i da to ne bude veliko iznenađenje!

Ova družina ide u osminu finala! Jer je bolja od Velike Britanije i Belgije, a baš su te recke dovoljne za plasman dalje, ako ne bude drugih senzacija. Letonci se time sigurno neće zadovoljiti, jer imaju kvalitet da pomrse račune svima! Zbog ukrštanja s Grupom C u osmini finala i njima je izuzetno važno da ne zauzmu eventualno četvrto mesto u grupi, jer bi onda verovatno išli na prejake Špance. Protiv svih drugih potencijalnih rivala (Hrvatska, Crna Gora i Češka) Letonija bi imala šanse za prolaz u četvrtfinale.

Kladioničarski se nalaze između devetog i jedanaestog mesta.

PREDNOSTI

Izuzetno nezgodan roster za skauting. Evo primera. Ako Bagackis izvede petorku: Blums, Strelnijeks, Tima, Bertans i Porzingis, pitanje je: Šta raditi, kako ih čuvati?

Svi mogu da pogode iz daljine u visokim procentima, ne libe se od toga i veruju u svoj šut. Ova postava ima kvalitet i da smiri igru, što nije bila karakteristika ranijih letonskih selekcija, jer su uglavnom igrali po principu „trči i pucaj”! Tu nije kraj. Bagackis ima još dva vrlo dobra igrača koja može da koristi u svim fazama meča. To su Dairis Bertans, koji je u stanju da rešeta bez promašaja i to na velikom uzorku, plus snažni Mejers, koji daje neophodnu čvrstinu pod obručima i mogućnost da Porzingis ili Davis počnu meč s klupe i svojim ulaskom promene tok meča. Što nije isključeno da će i činiti Bagackis.

Blums i Strelnijeks su preturili brdo mečeva preko svojih leđa, pogotovo Blums koji ima 35 godina. Strelnijeks je imao odličnu sezonu u Bambergu i s ugovorom u Olimpijakosu rasterećeno dolazi na prvenstvo. Kao i Janis Tima, koji je posle odličnih igara u Zenitu stigao u Baskoniju.

Teški su za čuvanje, protivnici će morati mnogo da trče u odbrani, pa i da ih uvode u mirniji ritam napada. Neće smeti da „nasedaju” na male provokacije namazanog Davisa Bertansa, koga letonska javnost čeka da eksplodira u Turskoj. Sazreo je, preležao dečje bolesti, sanirao povrede i popravio odbranu. Napadački kvalitet nije sporan, jedan je od najboljih šutera među igračima višim od 205 centimetara.

Osim šuta, crtanja „specijala” i pravljenja duplih blokova za svoje snajperiste, Bagackis će moći sada i da pozove akciju za Porzingisa. Da pravi „izolaciju” kako bi on igrao jedan na jedan sa svojim čuvarima. Porzingis će u tim situacijama sigurno biti udvajan, a tada ide dodavanje na stranu i šta drugo preostaje paklenim letonskim šuterima (koji će sigurno ostajati sami) osim da pogode dno mrežice? Velika prednost ove reprezentacije jeste što ima ko da rešava neizvesne završnice, čak je i više kandidata za šuteve odluke.

MANE

Toliko nahvalismo Letonce, pomisliće mnogi da im niko ništa neće moći. Ali ovaj tim ima ozbiljnu manu – ne igra odbranu! To je pod stavkom „razno”. Ne treba biti mnogo pametan, pa konstatovati da se bez dobre odbrane ne stiže do završnice, osim ako niste američka selekcija. I Bagackis tom segmentu poklanja manje pažnje. Jer znamo da je on mečeve dobijao čak i ako bi njegove ekipe primile preko 90 poena! Opet, Bagackis će u jakim mečevima moći da koristi sedam, najviše osam igrača, jer ostatak tima nema kvalitet za najjače rivale. Moraće da strepe i od eventualnih povreda, jer nemaju lufta za tako nešto.

Da li će to biti dovoljno za samu završnicu teško je reći. Ali da će ih biti uživanje gledati, to je sigurno. I sigurno će se plasirati u drugu fazu šampionata!