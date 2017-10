Levandovskom smešno što nije među trojicom najboljih igrača na svetu

Poljak preispituje izbor za Zlatnu loptu

Ove godine će se navršiti decenija kako nijedan drugi igrač osim Lea Mesija i Kristijana Ronalda nije osvojio Zaltnu loptu za igrača godine u svetu fudbala. Tradicija će verovatno biti nastavljena jer je Portugalac apsolutni favrit da odbrani tron najboljeg.

Ostalim fudbalerima preostaju mrvice i da nada za plasman među tri najbolja. Jedan od onih koji su već godinama među najboljim, ali su u senci Mesija i Ronalda je i Robert Levandovski. Poljak iz Bajerna je uvek u najužem krugu, ali nikako da se izbori za mesto među trojicom finalista.

„Ne kažem da mi je to najvažnije. Važniji mi je uspeh Bajerna. Posebno u Ligi šampiona. Ako dođemo do finala Lige šampiona i osvojimo Bundesligu možemo opet da pričamo o toj temi, ali Zlatna lopta mi nikada nije bila prioritet“, kaže Levandovski.

On je prokomentarisao izbor za Zlatnu loptu i otkrio da mu neke stvari smetaju...

„Ne znam šta za nekog igrača znači da je peti, 25. ili 50. u tom izboru. Ono što se računa su samo prva tri mesta. Zato sam prošle godine bio u najmanju ruku šokiran. Kada igrate za Bajern, dođete do polufinala Lige šampiona, postignete mnogo golova u Bundesligi i budete drugi strelac Lige šampiona, onda... Ne znam na kojem sam mestu bio na kraju, ali znam da mi je sve to bilo pomalo smešno“.

Da je uspeh u Ligi šampiona ključni u izboru za Zlatnu loptu, svestan je i Levandovski.

„Igrali smo dobro u Anćelotijevoj prvoj sezoni u Bajernu. Da ja nisam bio povređen, mogli smo da dođemo do finala Lige šampiona. Da sam bio 100 odsto spreman za meč u Madridu, uveren sam da bismo prošli u polufinale, a možda bismo i osvojili Ligu šampiona“, istakao je Bajernov golgeter.

