Liga Evrope - kladioničarski info, povrede, suspenzije, zanimljivosti, kvote...

Sve što treba da znate pre nego što odlučite koje večerašnje parove staviti na tiket...

Veličina slova A A A

Golovi, golovi i samo golovi. Revanš mečevi osmine finala Lige Evrope možda jesu teški za prognozu konačnih ishoda, ali ako bude kao prošlog četvrtka onda nema sumnje da će mreže da se tresu od Krasnodara do Amsterdama. U prilog toj najavi podatak da je čak sedam od osam susreta ušlo u GG, da je postignuto ukupno 26 golova (prosečno 3,25 po utakmici), a kako je osim duela belgijskih timova (Genk je jednom nogom u narednoj rundi) sve otvoreno, valja očekivati – goleade.

KO OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTE

Što se meča Menhengladbah – Šalke tiče, Ždrepci su u seriji od četiri susreta na kojima je prošao znak GG, dok ekipa iz Gelzenkirhena nije dala gol samo jednom na poslednjih 11 utakmica. Kad se tome doda da su prethodna četiri međusobna susreta ovih rivala na Borusija parku bila efikasna (2:1, 4:1, 3:1, 4:2) lako je zaključiti da bi osim keca trebalo razmotriti i GG3+.

Kada je konačan ishod u pitanju, sve vuče ka kecu. Borusija do vikenda, u šest mečeva nije znala za poraz, i u nedelju je tesno izgubila od Hamburgera, dok je Šalke šest utakmica bio bez trijumfa, da bi u nedelju pao Augzburg. Pored toga, na poslednjih deset gostovanja Šalkea Ždrepcima, čak osam puta je pobedio domaćin.

Netrpeljivost turskih i grčkih klubova dobro je poznata i to u stavlja Olimpijakos u nezavidan položaj na gostovanju Bešiktašu. Pritom, pirejski crveno-beli u poslednje vreme igraju ispod svog nivoa, pa kec preteže nad ostalim ishodima, drugi tip je 1X&0-3.

Kao što rekosmo, Genk je već završio ogroman posao, ali u međuvremenu nije uspeo da se dokopa plej-ofa za titulu u Župiler ligi, za razliku od Genta. Zato će tražiti satisfakciju u novoj pobedi nad Bizonima i kec nije nemoguć, ali je GG3+ sigurnije. Selta je srećno pobedila Krasnodar u prvoj utakmici, a bila je miljenik fortune i u revanšu prethodnog kola sa Šahtjorom, jačom i značajno iskusnijom ekipom od Krasnodara. Ipak, zeleno-crni su vrlo dobri domaćini, pa biramo keca i 1X&GG. Ajaks ima aktivan rezultat iz Danske i maksimalan učinak u Amsterdamu u Ligi Evrope, ali kvalitetom ne odskače od Kopenhagena, tako da ne bi trebalo odbaciti nijedan ishod. Na vašem mestu najradije bismo probali sa 1PP X ili VG 2.

Najtrofejniji belgijski klub - Anderleht, beleži odlične rezultate, pa je i samopouzdanje momaka sa Konstant Vanden Štoka poraslo do visine na kojoj se ne zazire ni od snažnijih od APOEL-a. Kiprani mogu do gola, ali dalje će da ode Anderleht. Roma je u lošoj fazi, a da situacija u njenim redovima ne štima baš najbolje govori i poraz u prvom meču u Lionu, pretrpljen uprkos vođstvu na poluvremenu. Francuzi su kadri da eliminišu Vučicu i naš izbor je GG3+ - uostalom, bolje "plaća" od keca.

I za kraj Žoze Murinjo i njegove preplaćene primadone... Alibi za remi u prvom meču u Rostovu pronašli su u očajnom terenu, arogantno “zaboravivši” da su i Rusi igrali na istoj toj "livadi". Valjda će na svom tepihu da se pokažu u pravom svetlu (1&2+)...

Evo i nekih zanimljivosti vezanih za večerašnje utakmice koje bi mogle da vam koriste prilikom klađenja:

GENK - GENT 19.00 (prvi meč 5:2)

- Genk je protiv Genta slavio 27 puta, 10 puta remizirao i 19 puta izgubio (podaci se odnose na belgijsku ligu)

- Genk je slavio na svih sedam mečeva kod kuće ove sezone u Evropi pritom primivši samo jedan gol

- Fudbaleri Genta su prevalili 125 kilometara do Genka

- Genk i Gent su odigrali 0-2 na šest od osam poslednjih međusobnih susreta

- Genk i Gent su odigrali NG na šest od osam proteklih međusobnih okršaja

- Gent je odigrao 3+ na pet proteklih utakmica u svim takmičenjima

- Genk je odigrao 3+ na tri minula takmičarska duela

Povrede i suspenzije

Genk : Nastić, Bizo (prvi golman), Sušić, Vanzer, Karelis (najbolji strelac), Vauters.

Gent : Asare (pod znakom pitanja), Miličević (pod znakom pitanja), Esiti (suspendovan), Maton, Renato Neto, Teki.

BEŠIKTAŠ - OLIMPIJAKOS 19.00 (prvi meč 1:1)

- Bešiktaš remizirao na prethodna dva susreta sa grčkim klubovima

- Olimpijakos je upisao pobedu i dva poraza protiv turskih timova u gostima

- Bešiktaš je odigrao GG na šest od osam proteklih utakmica u svim takmičenjima

- Olimpijakos i Bešiktaš su odigrali dve prijateljske utakmice u protekle dve godine (prvi put je 2015. godine slavio Olimpijakos sa 2:1, drugi put Bešiktaš godinu dana kasnije sa 1:0)

- Olimpijakos je odigrao šest mečeva protiv turskih ekipa (dve pobede, isto toliko poraza i remija)

- Bešiktaš je neporažen na sedam minulih mečeva u Evropi na svom stadionu (dve pobede i pet remija)

- Fudbaleri Olimpijakosa su do Istanbula prevalili 600 kilometara

- Olimpijakos je izgubio samo jednom na pet prethodnih gostovanja u evropskim takmičenjima

Povrede i suspenzije

Bešiktaš : Arslan (suspendovan), Ba (verovatno neće igrati), Erkin (verovatno neće igrati), Marselo (verovatno neće igrati).

Olimpijakos : Vijana (suspendovan).

KRASNODAR - SELTA 19.00 (prvi meč 1:2)

- Selta nije izgubila od ruskih klubova na pet poslednjih okršaja (tri pobede kod kuće i dva remija u Rusiji)

- Krasnodar je dao po gol na pet prethodnih utakmica u Evropi

- Selta je postigla po dva gola na minula tri evropska gostovanja

- Krasnodar je pre Selte od španskih klubova jedino igrao sa Real Sosijedadom u sezoni 2014/2015 (Krasnodar prošao ukupnim rezultatom 3:1)

- Krasnodar je ove sezone samo dvaput poražen na svom stadionu

- Selta nije slavila na četiri poslednja okršaja u Primeri

- Od Viga do Krasnodara ima 3.800 kilometara

Povrede i suspenzije

Krasnodar : Smolov, Izmailov (verovatno neće igrati).

Selta : Blanko, Dijaz (verovatno neće igrati), Ernandez (verovatno neće igrati).

AJAKS - KOPENHAGEN 21.05 (prvi meč 1:2)

- Kopenhagen i Ajaks se susreću po šesti put (Kopenhagen triput pobedio, jednom izgubio i jednom remizirao; od toga dve pobede u Amsterdamu)

- Kopenhagen je na sedam prethodnih okršaja sa holandskim ekipama ostvario tri pobede, dva poraza i isto toliko remija (dve pobede i jedan poraz u Holandiji)

- Ajaks je na sedam poslednjih utakmica sa danskim ekipama zabeležio dve pobede, isto toliko remija i tri poraza (pobeda i dva poraza u Holandiji)

- Fudbaleri Kopenhagena su do Amsterdama prevalili 620 kilometara

- Ajaks je ove sezone samo jednom doživeo takmičarski poraz kod kuće

- Ajaks je neporažen na 10 minulih mečeva u Evropi na svom stadionu (pet pobeda i isto toliko remija)

- Kopenhagen je izgubio samo jednom na sedam minulih gostovanja u Evropi (od Lestera), što mu je jedini poraz na strani ove sezone u svim takmičenjima

Povrede i suspenzije

Ajaks : Klasen (drugi najbolji strelac, suspendovan), Ridevals, Nuri, Kasijera, Klement.

Kopenhagen : Jorgensen, Tomsen, Amakva, Falk, Pavlović.

MANČESTER JUNAJTED - ROSTOV 21.05 (prvi meč 1:1)

- Mančester Junajted je na deset prethodnih okršaja sa ruskim timovima ostvario samo dve pobede, sedam remija i jedan poraz (pobeda i tri remija na Old Trafordu)

- Mančester Junajted je slavio na svakom od četiri prethodna okršaja u Ligi Evrope na svom stadionu pritom postigavši 12 golova i primivši samo jedan

- Rostov nije slavio na pet poslednjih gostovanja u Evropi (tri remija i dva poraza)

- Fudbaleri Rostova su do Mančestera prevalili oko 3.000 kilometara

- Mančester Junajted je samo jednom poražen u dosadašnjem toku sezone na svom stadionu (Mančester Siti) i samo dvaput na Old Trafordu nije uspeo da postigne bar gol (Hal i Barnli)

- Mančester Junajted je u seriji od 17 mečeva bez poraza u Premijer ligi

- Mančester Junajted je sačuvao svoj gol na četiri od poslednjih pet mečeva u Ligi Evrope

- Mančester Junajted je slavio na poluvremenu i na kraju utakmice na tri minula meča u Ligi Evrope na svom stadionu

- Rostov je sačuvao svoju mrežu na pet od minulih šest mečeva u ruskoj Premijer ligi

Povrede i suspenzije

Mančester Junajted : Runi (kapiten), Marsijal, Švajnštajger.

Rostov : Džanaev (prvi golman, pod znakom pitanja), Gackan, Kalačev, Granat.

ROMA - LION 21.05 (prvi meč 2:4)

- Roma je u sezoni 2006/2007 ukupnim rezultatom 2:0 potukla Lion u osmini finala Lige šampiona (0:0 u Rimu)

- Roma je na deset minulih okršaja sa francuskim ekipama ostvarila pet pobeda, tri remija i dva poraza (od toga dve pobede i tri remija u Rimu)

- Lion je na 21 prethodnoj utakmici sa italijanskim timovima zabeležio osam pobeda, isto toliko poraza i pet remija (od toga četiri pobede, identičan broj poraza i dva nerešena u Italiji)

- Lion je neporažen na tri minula gostovanja u Evropi

- Lion je dao bar tri gola šest od proteklih osam takmičarskih duela

- Lion je slavio samo jednom na šest poslednjih gostovanja u svim takmičenjima

- Lion prosečno postiže četiri gola na gostovanjima u Ligi Evrope

- Fudbaleri Liona su do Rima prevalili oko 750 kilometara

Povrede i suspenzije

Roma : Emerson (verovatno će igrati), Peroti (verovatno će igrati), Peres (pod znakom pitanja), Florenci, Grenije.

Lion : Ribus, N'Kulu, Depaj.

MENHENGLADBAH - ŠALKE 21.05 (prvi meč 1:1)

- Menhengladbah je 40 puta potukao Šalke, 28 puta remizirao i 32 puta izgubio

- Menhengladbah je na 15 proteklih mečeva u Evropi sa nemačkim klubovima ostvario devet pobeda, tri remija i tri poraza (od sedam mečeva kod kuće svih sedam pobeda)

- Menhengladbah nije slavio na četiri minula meča na svom stadionu u evropskim takmičenjima (dva remija i isto toliko poraza)

- Menhengladbah je slavio protiv Šalkea na devet od proteklih deset okršaja na svom stadionu

- Šalke je samo jednom poražen na 10 proteklih gostovanja u evropskim takmičenjima (sedam pobeda, dva remija i poraz)

- Šalke prosečno prima pola gola na gostovanjima u Ligi Evrope

- Šalke je sačuvao svoj gol na pet od proteklih šest gostovanja u Ligi Evrope

Povrede i suspenzije

Menhengladbah : Rafael (drugi najbolji strelac ekipe, bolestan, pod znakom pitanja), Štindl (najbolji strelac ekipe, pod znakom pitanja), Šulc, Traore, Azar (treći najbolji strelac).

Šalke : Kolašinac (pod znakom pitanja), Gorecka (drugi najbolji strelac, pod znakom pitanja), Naldo, Baba, Koke, Učida, Avdijaj, Embolo.

ANDERLEHT - APOEL 21.05 (prvi meč 1:0)

- Anderleht je na devet minulih susreta sa kiparskim ekipama ostvario šest pobeda, dva remija i poraz (četiri pobede kod kuće)

- APOEL je bez pobede na sedam minulih okršaja sa belgijskim ekipama (remi i šest poraza)

- Gostujući fudbaleri su do Brisela prevalili 2.900 kilometara

- APOEL je poražen na protekla tri gostovanja u Ligi Evrope

- Anderleht je slavio na poluvremenu i kraju utakmice na četiri od pet mečeva na svom stadionu

u Ligi Evrope

- Anderleht je slavio sa dva ili više golova razlike na tri minula tkamičarska duela kod kuće i pritom nije primio gol

Povrede i suspenzije