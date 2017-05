Liga Evrope - najavljeni sastavi, zanimljivosti, kladioničarski info, kvote...

Ajaks i Lion sastaju se u prvom meču polufinala na Amsterdam Areni (18.45, Arena sport 4)

Svi znate da je Ajaks jedan od najtrofejnijih klubova na svetu. Ali, mnogima je nepoznat podatak da su Kopljanici jedini učestvovali u svim izdanjima Lige Evrope, a ovo je osmo po redu.

Doduše, nikad ranije nisu dogurali do polufinala, ali njihovi navijači sa mnogo optimizma iščekuju duel sa Lionom, nadajući se da će ekipa Petera Boša zadržati maksimalan učinak kod kuće u LE i na revanš otići posle sedme uzastopne pobede na Johan Krojf Areni (18.45, Arena sport 4).

AJAKS - LION (18.45, ARENA SPORT 4)

Francuski predstavnik takođe ima solidne razloge da se nada rezultatu koji bi ga primakao finalu u Stokholmu. Lion ima pozitivan bilans sa holandskim rivalima, kako ukupan (6-4-2), tako i na komšijskom tlu (3-2-1), a prethodna družina iz zemlje lala koja mu se našla na putu provela se kao bosa po trnju - nesrećni AZ primio je od njega 11 golova u februarskom dvomeču šesnaestine finala, od toga četiri u Alkmaru, a postigao samo dva, upisavši se na obe utakmice.

Uzgred, Lion na samo jednom od minulih 28 susreta u različitim takmičenjima nije zatresao protivničku mrežu, ali je i na malo kojem uspeo da sačuva svoju, zbog čega bismo onim neopredeljenim kladiocima predložili GG i GG3+ (ako volite da rizikujete).

Pobednik Lige Evrope Mančester Junajted (kvota 2,00)

Pobednik Lige Evrope Ajaks (kvota 7,00)

Pobednik Lige Evrope Selta (kvota 8,00)

Pobednik Lige Evrope Lion (kvota 3,80)

Što se ishoda tiče, blaga prednost ipak pripada domaćima ne samo zbog pomenutog trijumfalnog niza, nego i zbog toga što su Ajaksovi fudbaleri imali devet dana da se odmore i do tančina pripreme za ovaj dvoboj. No, kec je na dugačkom štapu, bez obzira na to što će kapiten i najbolji strelac Liona Aleksandr Lakazet možda odsustvovati zbog povrede, KMB 1X&2+ je sigurnije.

PROJEKTOVANI SASTAVI

AJAKS (4-3-3): Onana - Tete, Sančez, De Liht, Ridevald - Klasen, Šone, Zijeh - Traore, Dolberg, Juns

LION (4-2-3-1): Lopez - Žale, Nkolulu, Dijakabi, Morel - Gonalons, Tusar - Toliso, Korne, Valbuena - Fekir (Lakazet).

Zanimljivosti:

- Ajaks je u seriji od 10 pobeda kod kuće računajući sva takmičenja

- Ajaks je bez poraza na 12 poslednjih domaćinstava u Evropi

- Ajaks je na pet poslednjih mečeva kod kuće dao bar jedan gol u prvom poluvremenu

- Lion je postigao barem gol na pet od šest ovosezonskih gostovanja u Evropi

- Lion je igrao 2-3 na osam od devet proteklih okršaja u svim takmičenjima

- Lion je primio makar jedan gol na osam od minulih devet mečeva u svim takmičenjima

Povrede i suspenzije:

AJAKS: Veltman (suspendovan), Vergever (suspendovan), Traore (pod znakom pitanja), Sinkgraven (pod znakom pitanja)

LION: Ribus (povređen), Traore (pod znakom pitanja), Sinkgraven (pod znakom pitanja)

