Liga Evrope - zanimljivosti, kladioničarski info, povrede, kvote...

Danas su na programu preostali revanš dueli šesnaestine finala Lige Evrope. Pogledajte sve ono što će vam biti od pomoći prilikom sastavljanja tiketa

Veličina slova A A A

U prva tri meča Lige Evrope koji su odigrani u sredu, prolazak u osminu finala obezbedili su Mančester Junajted (bolji od Sent Etjena), Šalke (savladao PAOK) i Krasnodar koji je bio bolji od Fenerbahčea. Danas na programu imamo čak 13 utakmica, a ovo takmičenje je tradicionalno veliki izazov za sve kladioce. Zato smo vam spremili sve serije, povrede, suspenzije i ostale činjenice vezane za sve utakmice kako bismo vam olakšali sastavljanje tiketa.

Možemo da kažemo da su Roma (4:0 protiv Viljareala), Bešiktaš (3:1 protiv Ber Ševe), Anderleht (2:0 protiv Zenita, Lion (4:1 protiv AZ Alkmara), Rostov (4:0 protiv Sparte iz Praga) na veoma dobrom putu da prođu u narednu rundu takmičenja.

Ali, većina večerašnjih obračuna je prililčno neizvesna i zato će svi kladioci biti na velikom iskušenju. Možda čak i neki od prethodno navedenih dvomeča uđe u neizvesnu završnicu.

MOZZART KVOTE ZA VEČERAŠNJE UTAKMICE

Na duelima između Osmanlija i Olimpijakosa, odnosno Ajaksa i Legije u prvim utakmicama bilo je 0:0. Bilbao na gostovanje APOEL-u u Nikoziji nosi rezultat 3:2, ali to samo garantuje neizvesnost do samog kraja uz napomenu da je Ariz Aduric povredio stopalo i da on kao najbolji strelac Baska neće igrati na ovom meču.

Totenhem, kao jedno od najzvučnijih imena u takmičenju i kao jedini predstavnik Premijer lige koji danas nastupa, protiv Genta će juriti zaostatak iz prvog meča u kom je poražen s 1:0. Za Sparse ne bi trebalo da zaigraju Lamela i Rouz, dok je naš Darko Bjedov nažalost van sastava Genta za ovaj veliki meč zbog povrede. Kvota na Pevce je 1,30.

Minimalnu prednost iz prvog meča pored Genta imaće i Fjoretina, ali je razlika u tome što će Viola igrati kod kuće protiv Menhengladbaha. U prvom meču presudio je strašan gol Bernadeskija, a samo jedan gol Viole biće dovoljan da gosti moraju da postignu tri, a ne prime nijedan da bi mogli da prođu dalje. To je prilična prednost za Fjorentinu kojoj i svaki nerešen ishod ide na ruku. Kvota na X na ovom meču je 3,35.

Znak pitanja je i nad sudarom Genka i Astre. Rezultat iz prvog meča (2:2) daje mogućnost domaćinu da prođe dalje iako bude odigrao recimo nerešeno 0:0 ili 1:1. Ipak, problem za belgijskog predstavnika može da bude činjenica da je čak šest fudbalera Genka povređeno tako da je to karta na koju može da igra Astra. Moguće da će se Genk potruditi da smanji broj golova na utakmici i odigra na nulu, a kvota na tip 0-2 je 1,96.

Sve u svemu, čeka nas kvantitativno i kvalitativno veoma uzbudljivo kladioničarsko veče. Bacite pogled na korisne podatke pred mečeve u Ligi Evrope koje su za vas pripremile kolege iz Kladioničarkog dana.

ZANIMLJIVOSTI I NIZOVI

OSMANLI - OLIMPIJAKOS 17.00

- Osmanli je na četiri od šest minulih duela u svim takmičenjima igrao NG

- Osmanli je na deset od 12 prethodnih utakmica igrao 2-3

- Olimpijakos je ostvario trijumf, remi i dva poraza u sudarima sa turskim timovima

- Olimpijakos je poražen jednom na 16 poslednjih susreta

- Olimpijakos je na šest proteklih okršaja igrao NG

BEŠIKTAŠ - HAPOEL BER ŠEVA 19.00

- Bešiktaš je neporažen na pet susreta sa izraelskim timovima

- Bešiktaš nije izgubio kod kuće u evropskim takmičenjima na šest minulih duela

- Bešiktaš je igrao GG&3+ na pet od sedam poslednjih okršaja

- Hapoel Ber Ševa nije pobedila na pet vezanih gostovanja

ROMA - VILJAREAL 19.00

- Roma je na 27 minulih okršaja sa španskim ekipama ostvarila deset pobeda, četiri remija i čak 13 poraza

- Roma je na šest proteklih utakmica postigla dva ili više golova

- Viljareal je na prethodnih 19 mečeva sa italijanskim klubovima ostvario sedam pobeda, pet remija i sedam poraza

- Viljareal je na pet od sedam poslednjih mečeva u svim takmičenjima igrao NG

ZENIT - ANDERLEHT 19.00

- Zenit vodi protiv Anderlehta sa 3:2 po broju pobeda u međusobnim evropskim susretima

- Zenit je u seriji od devet susreta u svim takmičenjima u kojima je igrao 0-2

- Anderleht je neporažen na 11 minulih utakmica

- Anderleht je na devet proteklih gostovanja u svim takmičenjima postigao dva ili više golova

AJAKS - LEGIJA 19.00

- Ajaks je na šest prethodnih mečeva u svim takmičenjima igrao NG

- Ajaks je neporažen na osam poslednjih duela u svim takmičenjima

- Legija je na šest od osam proteklih susreta igrala NG

- Legija je na četiri od pet minulih takmičarskih utakmica vodila na poluvremenu

APOEL - BILBAO 19.00

- APOEL je dao makar jedan gol na poslednjih 18 mečeva

- APOEL je poražen na svom stadionu samo jednom na 35 prethodnih utakmica

- Bilbao je slavio jednom u gostima na 11 proteklih susreta

- Bilbao na četiri od pet minulih gostovanja nije dao gol

LION - AZ ALKMAR 21.05

- Lion je neporažen na četiri minula evropska okršaja

- Lion je ostvario pet pobeda, četiri remija i dva poraza na 11 prethodnih susreta sa holandskim timovima

- Lion je odigrao 3+ na četiri protekle utakmice kod kuće u Ligi 1

- Lion u Ligi 1 prosečno postiže skoro dva gola (1,96)

- AZ Alkmar je primio bar gol na 12 proteklih mečeva u Erediviziji

- AZ Alkmar je odigrao GG na poslednjih sedam gostovanja u Erediviziji, od čega na pet GG3+

FJORENTINA - MENHENGLADBAH 21.05

- Fjorentina je na 11 proteklih susreta sa nemačkim timovima ostvarila tri pobede, isto toliko remija i pet poraza (po dva trijumfa i nerešena duela, kao i poraz na svom stadionu)

- Menhengladbah je na 15 poslednjih susreta sa italijanskim timovima ostvario sedam remija i po četiri pobede i poraza (od toga tri izgubljene utakmice, dva trijumfa i isto toliko remija u Italiji)

- Menhengladbah prosečno postiže 0,7 golova kada je reč o gostovanjima u Bundesligi

- Fjorentina je odigrala 3+ na sedam od proteklih osam takmičarskih mečeva kod kuće

- Menhengladbah je odigrao NG na pet od proteklih šest gostovanja u svim takmičenjima

SPARTA PRAG - ROSTOV 21.05

- Sparta Prag je neporažena na pet proteklih evropskih duela kod kuće

- Sparta Prag je na 14 proteklih susreta sa ruskim timovima ostvarila četiri trijumfa, pet remija i isto toliko poraza (u Pragu po dva poraza i remija uz tri pobede)

- Rostov nije ostvario trijumf na četiri minula gostovanja u Evropi

- Fudbaleri Rostova su do Praga prevalili 1.800 kilometara

TOTENHEM - GENT 21.05

- Totenhem još uvek nije doživeo poraz od belgijskih timova na svom stadionu (tri pobede i remi)

- Totenhem je odigrao 0-2 na tri poslednja okršaja u Premijer ligi

- Totenhem prosečno prima manje od pogotka u Premijer ligi (0,72)

- Gentova odbrana je među najtvrđim odbranama u belgijskom prvenstvu sa 0,96 primljenih golova u proseku

- Totenhem je neporažen na 10 od poslednjih 11 takmičarskih utakmica na svom stadionu

- Gent nije ostvario trijumf na šest proteklih gostovanja u svim takmičenjima

ŠAHTJOR - SELTA 21.05

- Šahtjor je slavio na pet od protekla 24 okršaja sa španskim klubovima (dve pobede, četiri remija i pet poraza u Ukrajini)

- Šahtjor je slavio sa gol-razlikom 15:0 na pet minulih utakmica u Evropi na svom stadionu

- Selta je u Evropi u gostima ove sezone ostvarila po pobedu, remi i poraz

- Šahtjor je u grupnoj fazi Lige Evrope postizao 3,5 golova u proseku

- Fudbaleri Selte su do Harkova putovali 3.500 kilometara

KOPENHAGEN - LUDOGOREC 21.05

- Kopenhagen nije primio gol na šest minulih evropskih okršaja na svom stadionu

- Kopenhagen je neporažen na 14 poslednjih mečeva u svim takmičenjima

- Ludogorec je ove sezone zabeležio samo dva takmičarska poraza u gostima

- Ludogorec je na 10 od proteklih 11 mečeva na strani postigao bar dva gola

GENK - ASTRA 21.05

- Genk je ostvario šest pobeda na isto toliko prethodnih evropskih okršaja kod kuće

- Astra je slavila na prethodne dve evropske utakmice u gostima sa istim rezultatom (2:1)

- Astra je samo jednom poražena na 10 proteklih gostovanja u svim takmičenjima

- Genk je ove sezone samo tri puta poražen na svom stadionu

- Astra je odigrala 0-2 na četiri minula okršaja u rumunskoj ligi

NAJAVLJENE POVREDE I SUSPENZIJE

OSMANLI - OLIMPIJAKOS 17.00

OSMANLI: /

OLIMPIJAKOS: Kapino, Vijana (suspendovan)

BEŠIKTAŠ - HAPOEL BER ŠEVA 19.00

BEŠIKTAŠ: Ba, Erkin, Mitrović (verovatno neće igrati), Kvarežma (verovatno neće igrati)

HAPOEL BER ŠEVA: Buzaljo

ROMA - VILJAREAL 19.00

ROMA: Grenije, Florenci

VILJAREAL: Sansone (najbolji strelac)

ZENIT - ANDERLEHT 19.00

ZENIT: Keržakov (pod znakom pitanja), Novoselcev (pod znakom pitanja), Rjazancev

ANDERLEHT: Hani (pod znakom pitanja), Bađi, Mbođi, Apija, Trebel

AJAKS - LEGIJA 19.00

AJAKS: Tete (suspendovan), Zinkgraven, Klemen, Černi

LEGIJA: Mulen (pod znakom pitanja), Jedržejčik, Radović (najbolji strelac, suspendovan)

APOEL - BILBAO 19.00

APOEL: Bertoljo

BILBAO: Arizabalaga, Laporte, Aduric (najbolji strelac)

LION - AZ ALKMAR 21.05

LION: Ribus, N'Kulu, Valbuena (drugi najbolji strelac), Depaj

AZ ALKMAR: Vlar (pod znakom pitanja), Svenson (pod znakom pitanja), Kutinjo

FJORENTINA - MENHENGLADBAH 21.05

FJORENTINA: Dragovski, Milić

MENHENGLADBAH: Rafael (drugi najbolji strelac, pod znakom pitanja), Dukure, Šulc, Traore

SPARTA PRAG - ROSTOV 21.05

SPARTA PRAG: Dočkal, Fridek, V. Kadlec, Konate (suspendovan), Rosicki, Zahustel

ROSTOV: Džanaev (verovatno neće igrati)

TOTENHEM - GENT 21.05

TOTENHEM: Rouz, Lamela

GENT: Kubo, Bjedov, Rabiju, Teki

ŠAHTJOR - SELTA 21.05

ŠAHTJOR: Fereira (najbolji strelac, pod znakom pitanja), Dentinjo (pod znakom pitanja)

SELTA: Guideti (verovatno će zaigrati), Bongonda (pod znakom pitanja), Radoja (suspendovan), Hjulzager

KOPENHAGEN - LUDOGOREC 21.05

KOPENHAGEN: Amankva, Tomsen, Greguš (suspendovan), Kvist (suspendovan)

LUDOGOREC: Lukoki (verovatno neće igrati), Vitinja (verovatno neće igrati)

GENK - ASTRA 21.05

GENK: Bizo, Devest, Karelis, Sušić, Vanzer, Vuters

ASTRA: Buđema (verovatno neće igrati)

RASPORED - Liga Evrope, šesnaestina finala:

Sreda:

Sent Etjen - Mančester Junajted 0:1 (0:1), prva utakmica 0:3

/Mhitarjan 17/

Šalke - PAOK 1:1 (1:1), prva utakmica 3:0

/Šef 23 - Nastasić 25ag/

Fenerbahče - Krasnodar 1:1 (1:1), prva utakmica 0:1

/Souza 41 - Smolov 7/

Četvrtak:

17.00: Osmanlispor - Olimpijakos (prvi meč 0:0)

19.00: Ajaks - Legija (0:0)

19.00: Apoel - Atletik Bilbao (2:3)

19.00: Roma - Viljareal (4:0)

19.00: Bešiktaš - Hapoel Ber Ševa (3:1)

19.00: Zenit - Anderleht (0:2)

21.05: Kopenhagen - Ludogorec (2:1)

21.05: Fjorentina - Borusija Menhengladbah (1:0)

21.05: Genk - Astra (2:2)

21.05: Lion - AZ (4:1)

21.05: Šahtjor - Selta (1:0)

21.05: Spartak - Rostov (0:4)

21.05: Totenhem - Gent (0:1)