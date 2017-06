Lindelef na pregledima u Mančesteru! Da li je sapunica konačno gotova?

Sve bi trebalo da bude realizovano odmah posle reprezentativne akcije

Nekoliko puta dosad pojavljivale su se sporadične najave da je transfer supertalentovanog štopera Benfike Viktora Lindelefa u Mančester junajted završena stvar. Ali, zvanična potvrda još nije stigla. Ali, sada je drugačije!

Ono što su navijači Mančester junajted nestrpljivo čekali mesecima unazad konačno će biti završeno. Jer, Lindelef stiže na medicinske preglede u Mančester, posle čega će biti stavljen paraf na petogodišnju saradnju.

Doduše, kako portugalski Rekord tvrdi, to će biti izvedeno tek pošto Lindelef završi reprezentativne obaveze sa Švedskom. A to su po jedna prijateljska i kvalifikaciona utakmica za Mundijal 2018. godine i to protiv Portugalije u Funšalu 9. juna i Francuske u Solni četiri dana kasnije.

Poznate su i definitivne brojke vezane za samo obeštećenje koje će dobiti Benfika. U pitanju je 35.000.000 evra, plus još oko pet miliona na ime raznih bonusa na konto ličnih i timskih uspeha.

Tako će biti stavljena tačka na transfer sagu koja traje bezmalo punih godinu dana! Mančester junajted dobiće toliko čekano i traženo pojačanje na poziciji gde najviše gori, a Lindelef će ispuniti dečački san.

Doduše, ovo je samo početak Junajtedove akcije na tržištu. Jer, u narednim danima trebalo bi da bude završen i veliki posao oko kupovine Alvara Morate iz Real Madrida. Mada je ostrvskim medijima već počela da kruži priča kako je transfer praktično gotovo, tek su pisanja madridske Marke zapravo donele toliko čekanu potvrdu. Naime, renomirani prestonički dnevnik tvrdi da je Morata već obavestio svlačionicu Reala da odlazi i da je njegova naredna destinacija upravo Teatar snova. Transfer bi trebalo da iznosi oko 70.000.000 evra.

(FOTO: Action Images)