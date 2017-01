Lion merka i blizu je da kupi: Mančesterova krila nedostaju Lavovima

Francuski klub zainteresovan za Adnana Januzaja i Memfisa Depaja

Ekip javja da je Lion zainteresovan za fudbalera Mančester Junajteda Adnana Januzaja koji je već na pozajmici u Sanderlendu i ima ugovor sa Crnim mačkama do 31. maja. Ipak, kako se navodi, on bi mogao u Francusku i to takođe na pozajmicu sa opcijom otkupa.

Januzaj je tip ofanzivnog igrača koji je potreban Lavovima, a reprezentativac Belgije ima ugovor sa Junajtedom do juna 2018. godine. Realno je da Lion pozajmi Januzaja i eventualno ako bude zadovoljan i otkupi prava na ovog igrača po isteku pozajmice.

Lion je navodno zainteresovan i za još jednog igrača Mančestera - Memfisa Depaja, ali će to jako teško ići zbog finansijskih uslova koji su potrebni za dovođenje Holanđanina koji ima i ponude sa druge strane (Everton, Porto, Nica...).

Takođe, pored ova dva momka kao potencijalno pojačanje pominje se i mladi fudbaler sa Jamajke Lion Bejli koji nastupa za Genk i igra na poziciji krilnog napadača.

Ove zime pominjalo se da je i Filip Đorđević blizu Liona, ali se to ispostavilo kao netačno.

Žan Mišel Ola je najavio da će ovo biti aktivna zima za Lion, a to se i potvrđuje.

