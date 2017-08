Lionel Matić: 1, 2, 3, može i 4 (VIDEO)

Tek druga utakmica u dresu Mančester junajteda i salva pohvala na račun Nemanje Matića. Ne samo zato što je uneo mir u vezni red Crvenih đavola, nego je pokazao da može da preuzme odgovornost i kada lopta treba da se povuče napred. Videli smo to i u porazu od Reala u borbi za evropski Superkup. A videli smo i u prvenstvenoj premijer protiv Vest Hema.

Srpski reprezentativac je u 40. minutu sudara sa Čekićarima demonstrirao zavidnu tehniku nanizavši četvoricu protivničkih igrača jednog za drugim.

Istina, na kraju je izgubio loptu, ali nije li lepota fudbala i u ovakvim potezima?

Nemanja Matic absolutely bossing it out there. This is brilliant. pic.twitter.com/Q2KNyrW9O3