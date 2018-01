Liverpul je kao formula - dobar samo na autoputu, loš u gradskom špicu

Karlos Karvahal uvek zanimljiv. Jirgen Klop besan

Jirgen Klop je besneo. Karlos Karvahal filozofirao. Ipak je to bila jedna od retkih večeri u kojoj je mogao, a se opusti i mirno pojavi pred novinarima. Njegov Svonsi je šokirao svet savladavši Liverpul sa 1:0. Doduše, Redsi su i sami pomogli...

"Ono što smo igrali u prvom poluvremenu nije ni blizu onoga što smo želeli da radimo. Imali smo neke situacije, ali ih nismo koristili. Razočaran sam. Ljut sam. Ljut više zbog igre nego zbog rezultata. Rezultat je uvek samo posledica igre. Večeras jednostavno nismo bili dovoljno dobri. Nismo ih razvukli, nismo držali pozicije", u dahu je govorio Klop posle meča.

Karvahal mnogo smireniji. Iako je Svonsi i dalje na začelju Premijer lige.

"Dišemo. Još smo u bolnici, ali više nismo na intenzivnoj, možemo da primamo posete sada. Pred nama je još dosta posla, ali nam je samupouzdanje visoko", mislilački raspoložen bio je Portugalac.

I kada su ga pitali za taktiku kojom je srušio Redse, samo osam dana posle Liverpulove sjajne igre i pobede nad Mančester Sitijem.

"Oni su kao Formula 1. Ali ako staviš formulu u londonski saobraćaj u špicu, to je automobil kao i svi drugi. Kad su u brzini to je problem. Ne smeš da im otvoriš put. Da smo to uradili, izgubili bismo sa tri ili četiri prema nula".

