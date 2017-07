Liverpulove transfer bombe su 2 x 80.000.000 evra: Jedna može, druga ne...

Pozitivni i negativni signali za dve velike želje Jirgena Klopa

Liverpul je do sada doveo tri pojačanja (Salah, Robertson i Solanke) ali se samo Egipćanin može nazvati zvučnim pojačanjem. Od Liverpula se očekuje još neka transfer bomba do kraja prelaznog roka, a Jirgen Klop je najavio da će do 31. avgusta biti aktivan na fudbalskoj pijaci.

Klop ima dve velike želje, ali je problem što su one teško dostupne i preskupe su: Virdžil Van Dajk i Nabi Keita.

Dok se situacija sa Van Dajkom poboljšava, šanse da dođe i Keita se pogoršavaju...

Van Dajk je precrtan u Sautemptonu nakon što je odbio da trenira i nije otišao sa ekipom na turneju po Francuskoj. Čeka se da Liverpul izađe sa zvaničnom ponudom pred Svece koji neće imati mislosti zbog svega što se dešavalo i Van Dajkovog ponašanja. Očekuje se da Sautempton neće spustiti cenu ispod 80.000.000 evra i da će Liverpul na kraju priče morati da plati pomenutu cifru i učini Holanđanina najplaćenijim defanzivcem u istoriji fudbala.

Kako raste optimizam za dovođenje Van Dajka, tako dolaze negativni signali oko kupovine Nabija Keite.

Jirgen Klop je prosto opčinjen vezistom RB Lajpciga i ne odustaje uprkos svim porukama iz Nemačke da igrač nije na prodaju. Prva ponuda Liverpula od 65.000.000 evra je glatko odbijena. Potom je došla i druga od 75.000.000 evra, ali je Lajpcig i to odbio uz novo pojašnjenje da igrač jednostavno nije na prodaju. Međutim, Liverpul ne haje za poruke iz Nemačke i poslao je treću ponudu od neverovatnih 80.000.000 evra.

Međutim, opet će biti odbijen. Prema izvorima Skaj Sportsa iz Nemačke, RB Lajpcig ne prihvata ni 80.000.000 evra za svog vezistu jer ovo više nije stvar finansija, već principa. Nemački klub je ambiciozan projekat koji napreduje kilometarskim koracima i sada mora da dokaže da nije izlog fudbalskih dragulja u kojima će Liverpul i ostali velikani kupiti ono što požele. Pogotovo što im je Keita neophodan za debitantsku sezonu u Ligi šampiona...

Lajpcig svesno rizikuje jer će Keita narednog leta imati fiksnu otkupnu klauzulu u visini od 55.000.000 evra. Tada neće moći da odbije pomenutu sumu, ali prihvata rizik da na Keiti izgubi 25.000.000 evra. Direktor Rangnik je zato igraču ponudio novi, bogatiji ugovor kako bi se izbacila pomenuta klauzula.

