Liverpulu lekcija o građanskom vaspitanju: Petarda na Etihadu! Siti preveo Redse iz euforije u depresiju

Rutinskih 5:0 na Etihadu uz dva gola Gabrijela Žezusa

Tradicionalna Liverpulova klackalica. Od euforije posle pobede nad Arsenalom (4:0) do očaja posle debakla na gostovanju na Etihadu. Mančester Siti je surovo kaznio neverovatnu glupost Sadija Manea i Redse ispratio sa tri laka komada - 5:0 u derbiju četvrtog kola Premijer lige.

Što je najgore od svega Siti i nije bio toliko dobar koliko je Liverpul sam sebi pucao u noge. Učio je to baš Mane, koji je pri rezultatu 0:1, a do tog trenutka su ekipe bile manje-više ravnopravne, đonom udario Edersona u lice, Sitijevog golmana poslao u bolnicu, a sebe na klupu. Ako do tada Građani i nisu delovali baš ubedljivo posle toga su mogli da se opuste i zaigraju kao u školskom igralištu. Sa desetoricom se protiv čete Pepa Gvardiole jednostavno ne može.

Prvi pogodak Serhija Aguera, koji je još jednom pokazao Sitiju da baš i ne moraju da svakog prelaznog roka lutaju po Evropi tražeći vrhunskog golgetera - jer Argentinac to jeste - nadogradio je sa dva komada odlični Gabrijel Žezus. Kad je Brazilac spreman da igra golovi su garantovani. Prošle sezone sedam puta je pogodio na 10 ligaških utakmica, ove sezone tri na četiri. U poslednjih 12 utakmica u prvoj postavi tima iz Mančestera Žezus je postigao 10 golova i namestio još četiri.

Šlag na tortu je sa dva gola, a drugi je bio malo remek delo, sipao Leroj Sane, tek da se na Enfildu spuste na zemlju i prestanu sa pričama o napadu na titulu. Barem dok za razliku od prethodnih sezona ne vežu nekoliko utakmica na šampionskom nivou.

Što se tiče Sitija, ne bi ni Gvardiola smeo da dozvoli da ekipa poleti u nebo. Dok su bili 11 na 11 nisu blistali. Štaviše, u sistemu sa trojicom štopera Muhamed Salah pravio velike probleme Nikolasu Otamendiju, mada treba reći da Argentinac nije imao nikakvu podršku Benžamina Mendija. Navijači će sve to brzo zaboraviti zbog ubedljive pobede. Gvardiola sigurno neće.

Dugo će pamtiti i navijači Liverpula. Već bi trebalo da su navikli na ovakve dane. Bilo ih je poslednjih godina, ne zna im se broj.

PREMIJER LIGA, četvrto kolo:

Subota:

Mančester Siti - Liverpul 5:0 (2:0)

/Aguero 24, Žezus 45, 53, Sane 77, 91/

16.00: (1,40) Arsenal (4,80) Bornmut (7,75)

16.00: (2,70) Brajton (2,95) Vest Bromvič Albion (2,90)

16.00: (3,60) Everton (3,35) Totenhem (2,10)

16.00: (4,60) Lester (3,60) Čelsi (1,80)

16.00: (1,70) Sautempton (3,70) Votford (5,20)

16.00: (6,25) Stouk (4,00) Mančester junajted (1,55)

Nedelja:

14.30: (2,40) Barnli (3,10) Kristal Palas (3,20)

17.00: (2,50) Svonsi (3,20) Njukasl (2,95)

Ponedeljak:

2004: (1,90) Vest Hem (3,50) Hadersfild (4,20)

