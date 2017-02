Ljigavi repertoar holandske prostačine: Tošiću 24 utakmice pauze?! Je li Fener iznad zakona? RVP zgazio prijateljstvo...

Hoće li sada biti kazne od sedam meseci? Turčin se nekada javno hvalio prijateljstvom sa Van Persijem, a sinoć je bio žrtva njegovih provokacija

Udaranje, provociranje, hvatanje za genitalije, plaženje jezika, psovanje… I šta sve još iz ljigavog repertoara Robina van Persija nije viđeno na jučerašnjem derbiju Fenerbahčea i Bešiktaša. Na kraju je postigao i jedini gol kojim je odlučio pobednika, ali fudbalsko znanje će ostati u senci uličarskog ponašanja i vaspitanja.

Kaže se da je fudbal muška igra. Takva treba i da ostane. A ono što radi Van Persi nema veze sa muškosti. Jadno i odvratno. Šteta je što je jedino naš Duško Tošić bio taj koji je naseo na provokacije prljavog Holanđanina. Sa kojima je počeo od samog starta utakmice… Plazio se protivnicima, a potom dočekao momenat da isprovocira Tošića.

Posle “zagrljaja” u kojem ga je Holanđanin čupao i tukao, Tošić je naseo na provokaciju i potrčao da se obračuna sa Van Persijem. Tačnije, hteo je da ga uplaši i ispao je blago rečeno naivan. Da ne kažemo nešto drugo… Dobio je crveni karton samo zato jer je glavom krenuo u pravcu Van Persija koji je odglumio pad za Oskara i navukao sudiju da isključi Srbina. A potom mu je dodatno zapalio fitilj hvatajući se za genitalije posle čega su saigrači jedva zadržali Tošića da se ne potuče sa njim.

Ne samo što je Tošić ispao tragičar na kraju, već se predviđa će se posle ovoga teško vratiti u tim Orlova. Preti mu suspenzija i do tri utakmice, a turski mediji tvrde da bi to mogla biti šansa za novopridošlog hrvatskog štopera Mateja Mitrovića. Ukoliko Hrvat iskoristi šansu, Tošiću će biti teško da se vrati u startnih 11…

Međutim, Srbin bi mogao da prođe i znatno gore. Spekuliše se da bi mogao da dobije čak 24 utakmica puaze! Zbog isključenja i zbog toga što je nastavio da drugo poluvreme gleda sa lažnom akreditacijom. Umesto da je otišao na tribine, Tošić je sa lažnom akeditacijom i skriven ispod kapuljače gledao meč iz tunela za šta po pravilniku sledi kazna od sedam do 24 meča. Klupa Fenerbahčea ga je prijavila četvrtom sudiji koji ga je video i pribeležio ga u zapisnik. Dakle, Tošićeve muke su tek počele jer se poneo amaterski…

“Izvinjavam se svim navijačima, svojim saigračima i žao mi je zbog svih zaposlenih u klubu. Bio je to potez koji sebi ne sme da dozvoli iskusan igrač poput mene. Bešiktaš mi je u srcu i izvinjavam se svima. Poštujem Van Persija i sve što je uradio u karijeri, bez sumnje je veliki igrač, ali ponašanje na terenu je bilo provokativno i iznenadio me je. Nadam se da ćete mi svi oprostiti i ja ću nastaviti da budem uz vas. Najveći Bešiktaš“, napisao je Tošić na društvenim mrežama.

Ali šta će biti sa Van Persijem? Ima li kazne za holandsku prostačinu koja je juče prešla sve granice?

Nije Tošić jedini koji je bio na meti provokacija iskusnog Holanđanina. I Bešiktašov ofanzivac Oguzan Ozjakup je provociran od strane Fenerovog napadača. Sukobi nekadašnjih saigrača iz Arsenala su počeli u devetom minutu kada je Van Persi gurao i psovao Ozjakupa.

Posle nepunih pola sata igre ga je oborio na zemlju, pa mu je plazio jezik.

“Vrhunac” Van Persijevog nevaspitanja je usledio prilikom proslave gola. Van Persi je namerno dotrčao do Ozjakupa i proklizao pored gledajući u njega.

Inače, njih dvojica su nekada igrali u Arsenalu. Čak su bili i prijatelji. Barem je Ozjakup mislio tako kada je 2013. godine delio fotografije na društvenim mrežama na kojima je u društvu Van Persija.

“Sa nekim igračima sam bio prijatelj. Više nisam… To se danas promenilo. Nekada je potrbeno mnogo vremena da vidite nečije pravo lice”, poručio je Izjakup posle meča.

Iz Bešiktaša grme i traže kaznu za Van persija s obzirom da je sudija pao na ispitu i propustio da isključi Holanđanina. Posebno ih peče Van Persijeb gest kada je stavio ruku u gaće i okrenuo se prema Tošiću provocirajući ga.

Za nešto slično je Bešiktašov napadač Paskal Numa 2002. godine kaženjen suspenzijom od sedam meseci zbog čega je klub morao da raskine ugovor sa njim.

U Bešiktašu se pitaju: Da li isti zakoni važe i za Fenerbahče i za Van Persija?

Mnogo toga je prethodnih godina ispričano o protekciji turske države i turskog Saveza u odnosu na Fenerbahče, a najčešće je Bešiktaš bivao taj koji je oštećen. Ako je Numa kažnjen sa sedam meseci, šta onda čeka Van Persija?