Ljulj do vrha dvorane pa u koš - u poslednjoj sekundi za pobedu! (VIDEO)

Fantastičan pogodak Španca za pobedu na gostovanju Broseu - 91:89

Kakav potez Serhija Ljulja! Španac je doneo pobedu Real Madridu na gostovanju Bambergu u poslednjoj sekundi! Pri rezultatu 89:89 on se zatrčao i bacio loptu jako visoko, na vrh table, a ona se posle toga samo lagano spustila i upala kroz koš - 91:89. Brose je posle toga imao šut sa celog terena, Strelnijeks je probao, a lopta je umalo ušla, ali se ipak odbila od obruča.

Tesna pobeda Reala koji sada ima skor 14-5 i nalazi se na drugoj poziciji. Ljulj je ukupno dao 26 poena, dok je Kerol dodao 24. Kod Brosea najbolji je bio Fabijan Kozer sa 14 poena.

Bila je to rezultatska klackalica sve do samog kraja. Na tri minuta do isteka vremena Real Madrid je imao prednost od jednog poena - 81:80. U završnici, Džejsi Kerol je preuzimao odgovornost i pogađao, a Brose se mučio sa skokom u odbrani.

Daleka trojka Ljulja sa visokim lukom najavila je pobedu Kraljevskog kluba, Tajis je zakucao na pola minuta do kraja i bio je to meč na jedan posed. Zizis je na 18 sekundi pre isteka dao dva bacanja. Posle toga Ljulj je fauliran, pa opet Zizis, a na kraju je Ljulj na opisan način pogodio i doveo Kralja na tron.

EVROLIGA, REZULTATI

Utorak:

Uniks - Fenerbahče 81:86

/Parahuski 21 - Datome 18/

Galatasaraj - Makabi Tel Aviv 102:63

/Dibler 21 - Gaudlok 22/

Žalgiris - CSKA 79:74

/Pangos 21 - Ogastin 15/

Panatinaikos - Barselona 71:65

/Burusis 14 - Rajs 12/

Baskonija - Crvena zvezda 69:87

/Larkin 16 - Simonović 23/

Sreda:

Anadolu Efes - Darušafaka 93:81

/Pol 21 - Vonamejker 24/

Bamberg - Real Madrid 89:91

20.45: Milano - Olimpijakos

