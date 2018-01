Ljulj o najtežim parketima Evrope: Kada gostuješ Zvezdi kao da igraš u magli

„Njih bodri 20.000 ljudi i svi stoje“, kaže legendardni plejmejker Real Madrida

Pauza je bila predugačka, umesto odlaska na Evropsko prvenstvo i priprema za novu sezonu, Serhio Ljulj je doživeo tešku povredu kolena, ali je izlazak iz najtežeg perioda karijere sve bliže. Sjajni španski plejmejker bio mogao da bude spreman za finalni turnir Kupa kralja (15–17. februar).

As Real Madrida je na gostovanju u televizijskoj emisiji zabavnog karaktera govorio o najvažnijim trenucima karijere, o čemu je maštao kao dete, kao i koja su mu gostovanja bila najteža.

Igrač rodom sa ostrva Menorka vrata Kraljevskog kluba otvorio je igrama u Manresi. Ipak, pre toga je blistao u lokalnom klubu iz rodnog Mahona.

„Postigao sam 71 poen u meču kadeta. Vesti su se brzo pojavile na internetu, posle čega me je uzela Maresa, kao tim koji mnogo vodi računa o omladinskom pogonu. Posle promocije sa katalonskim timom, Đoan Plaza me je pozvao u Real kao pojačanje za plej-of. Kada me je zvao Real Madrid nisam morao previše da razmišljam. To je bila jedinstena prilika. Moj san još od kada sam bio dete mi je uvek bio da igram za Real Madrid“, rekao je Ljulj.

Ljubav za igrom pod obručima nasledio je od oca, koji se takođe bavio košarkom.

„Bio sam prilično nevaljao. Kada sam gledao mečeve svog oca ulazio sam na teren da igram i majka bi me jurila da me izvede sa terena kako bi se utakmica završila. Kada budem otišao u penziju voleo bih da ostanem povezan sa košarkom i Real Madirdom. Možda kao trener sa decom, da ih učim tehničkim aspektima. Ne vidim sebe vodeći profesionalni tim, to je veliki poduhvat“.

Na kraju, protiv koga je najteže igrati u Evropi?

„Gostovanja Olimpijakosu i Panatinaikosu su uvek nezgodna, a pogotovo Crvenoj zvezdi. Njih bodri 20.000 ljudi i svi stoje. Takođe, ljudi puše cigarete pa vam se čini da igrate u magli“, rekao je Ljulj, koji je povredu zadobio na pripremama nacionalnog tima za Evrobasket.

(FOTO: MN press)