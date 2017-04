Ljutito pitanje Delija – gde ste Delije?

"Aki si jedan od onih koji može da dolazi a to ne čini, a danas si ovde sa nama dobro pročitaj ovaj letak!", stoji u poruci pristalica srpskog šampiona

Veličina slova A A A

Najvatreniji navijači Crvene zvezde na stolicama severne tribine ostavili su poruku za sve pristalice srpskog šampiona, kojih u poslednje vreme nije bilo na tribinama stadiona Rajko Mitić.

Delije su otvoreno pitale ostale Delije čega ih nema na takozvanim malim utakmicama, napomenuvši da je sada poslednji trenutak da se to promeni i vrati na staro.

Poruku prenosimo u celosti:

“Zašto si danas došao? Ako si jedan od malobrojnih koji redovno posećuje ovu tribnu možeš slobodno da baciš letak, nije za tebe!

Aki si jedan od onih koji može da dolazi, a to ne čini, a danas si ovde sa nama dobro pročitaj ovaj letak!

Gde si na Voždovcu, Radniku, Bačkoj, Čukaričkom, Borči, Radu, Mladosti, Pazaru, Javoru, Spartak, Mladosti, Borcu? Da li znaš da na ovim utakmicama nije bilo više ljudi od ova dva centralna sektora? A vrlo često i mnogo manje!

Zašto si danas tu? Zato što je derbi? Ako si neko ko je išao na Sever, smatraj da te oni što su tu svaku utakmicu gledaju kao izdajnika, je su te juče gledali kao brata koji sa njima deli i dobro i zlo. On je ostao tu i dalje, a ti? Nije te sramota da dođeš na derbi i neku od kvalifikacija za Evropu i pogledaš dojučeranje drugare koji se nisu pomerili sa ovog mesta sve ovo vreme? Nije te sramota da stojiš sa ljudima koji su ničim zasluženo ostali bez minimum pola ljudi pored sebe, a u poslednjih par utakmica možemo da stanemo u jedan sektor ako se lepo zgusnemo, a Sever ima osam sektora!? Je ti sebe smatraš Delijom? Zvezdašem? Ako smatraš, gde si na ovim gore navedenim utakmicama? Nešto ti smeta? Pa kako ti to danas ne smeta, ili protiv Vojvodine, ili na Radniku kad se slavila jesednja titula, a smeta ti svih ovih 12 utakmica gore?

Snaga severa je u njegovoj slozi i brojnosti! Slogu i dalje imamo, ali ljudi posustaju. Želimo da vas trgnemo ovim pisanjem i da uhvatimo „zadnji voz“ da vratimo tribinu na ono što je bilo do skora! Ako se ovako nastavi, ako nas na utakmicama bude bilo po 2.000-3.000-4.000, smatrajte da ste svi vi IZDALI tribinu i nema potrebe ni na ovake utakmice da dolazite. Nema potrebe jer se braća ne ostavljaju tek tako!

Nema više titranja jaja ljudima, ako hoćeš budu navijač i sve ono što nosi ta strast, ako nećeš, nemoj ni na ovakve utakmice da dolaziš jer onda duplo dokazuješ da ne vrediš ništa!

Nama ne trebaju ljudi koji hoće da dođu samo kada je nešto atraktivno (sindrom pokupljen na košarci pa su se ljudi malo pogubili da je fudbal i košarka isto), i mi bi voleli da je svaka utakmica takva, ali nažalost nije, ali smo tu! Zato želimo da budemo tribina koja je izgrađena od čelika, a ne od kartona koji ako dune malo jači vetar poruši sve, pa umseto 6-7 punih sektora, ostanemo na jednom! Zato se obraćamo danas tribini jer će biti poprilično puna i sad je pravi trenutak da se ljudi više opredele! Mislili smo da imamo prave ljude, koji ne odustaju, koji hoće da se bore sa nama, ali cela ova sezopna od starta nas demantuje u tome!

Ako ćemo da se borimo za titulu, mora svi to da radimo, ako hoćemo za Evropu da se borimo opet svi moramo to radimo. Ako ćemo da se borimo za promene u klubu, ponovo smo svi potrebni za to! Kako god da je, TVOJE MESTO NA SEVERU SE NE NAPUŠTA TEK TAKO!!! Ništa u klubu nije gore danas nego što je bilo pre pet godina kada je na ovim utakmicama gore pomenutim bilo 10.000 ljudi samo na Severu! Štaviše, stanje se popravlja polako, niko nije zadovoljan 100 posto i ima mnogo grešaka uprave, ali to sigurno nije razlog da se ne i de na stadion, jer smo mnoge gore stvari trpeli i opet nas je bilo u desetinama hiljada! Ako bude trebalo menjaćemo ako "zasluže", ALI NE IZ FOTELJE NEGO SA STADIONA!"

Ovo je poslednji poziv grupe svima da se vrate na stadion. Mi ne nudimo ništa, ne delimo ništa, ne obećavamo ništa, samo to da nećemo raditi najispravnije moguće zarad našeg kluba i grupe! Kome to nije dovoljno, neka sedne kući i uključi od sportskih kanala i neka "uživa". I neka zaboravi da sebe može da nazove Delijom ili zvezdašem.

Derbi je danas, najbitnija utakmica sezone svakako. Nema potrebe trošiti reči koliko moramo sebe da damo danas, koliko fantastično da navijamo šta god da se desi na terenu! Imamo sedam utakmica do kraja sezone. Sledeće gostovanje je u Kruševcu gde nas je prošli put bilo manje od kada idemo tamo! To ne sme da nam se pnovi. Nakon Kruševca dolazi Vojvodina! Isto veliki ispit za grupu i obaveza da se popuni tribina do poslednjeg mesta! Sad, ili se dižemo i vraćamo na staro ili idemo od nule pa ponovo. Ali od nule sa pravim ljudima a ne onima koji dolaze kad se njima dolazi (Jer više nije ni do razultata jer smo prvi) i koji samo gomilaju razloge zašto ne treba doći na stadion kao da nikada nije gore bilo nego sad!

NA VAMA JE KOJI STE BILI TU A SAD VAS NEMA, DA NAM DATE PUTOKAZ KA DALJE! DA LI NASTAVLJAMO ILI IDEMO OD NULE! ČEKAMO NAREDNE UTAKMICE DA NAM POKAŽETE!", stoji na letku ispod kojeg je potpisana grupa Delije Sever.

(FOTO: Star Sport)