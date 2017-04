Lokadija zapalio Filips arenu, ali bukvalno! PSV evrogolom slomio Ajaks i Fajenordu očistio put do titule (VIDEO)

U velikom derbiju Eredivizije - 1:0

Ajaks na kolenima, Ajnhdoven i Roterdam u oblacima. Jirgen Lokadija je projektilom iz slobodnog udarca u 25. minutu poveo PSV do velike pobede nad omraženim rivalom iz Amsterdama, vratio se u trku za drugo mesto na tabeli i što je najvažnije praktično uručio titulu šampiona Holandije posle dugih 18 godina čekanja.

Poraz Kopljanika u Ajnhdovenu je, naime, ostavio Fajenord na četiri boda ispred jedinog tima koji još može da ugrozi njegov uspon na tron. A kako je do kraja sezone ostalo još samo dva kola, a lider prvenstva za rivale ima Ekselsior i Herakles jasno je da je samo teorija na Ajaksovoj strani, pa bi mu možda bilo bolje da se koncetriše na okršaje sa lionskim Olimpikom u polufinalu Lige Evrope.

Doduše, ne sme još da se opusti ni u prvenstvu s obzirom na to da mu je PSV sada prišao na tri boda zaostatka, a drugo mesto na tabeli znači i kvalifikacije za Ligu šampiona. Holandskim klubovima taj novac život znači. Koliko god da su dobre tamošnje škole, odavno su one prestale da budu dovoljne. Bogatija fudbalska tržišta odmakla su kolegama iz Eredivizije. A ako je neko trpeo - trpeo je Fajenord. Sve do ove sezone.

Dugih, predugih 18 godina čekali su na De Kajpu. Deca Fajenordovih navijača samo što nisu proslavila punoletstvo bez mogućnosti da osete kako to izgleda kad se slavi titula.

I onda Lokadija. Strašan udarac. Savršen gol. I savršen dan za navijače dva od tri najveća holandska kluba.

Navijači Ajaksa u suzama. Taj pehar u Ligi Evropa sigurno bi izvukao fleke. Ali u konkurenciji Mančester junajteda pre svih, pa i Selte i Liona, neće biti lako Kopljanicima. Neće im biti lako ni danas. Videlo se to najbolje u 87. minutu kada je Džastin Klajvert toliko iznervirao da se umalo pobio sa Lokadijom.

Ali taj će se detalj brzo zaboraviti. Pamtiće se crn dim koji su nad Filips arenom napravili Fajenordovi navijači. Crn dim u kome su se nestale Ajaksove šampionske ambicije,

HOLANDIJA, Eredivizija - 32. kolo:

Petak:

Herenven - Viljem 1:0 (1:0)

/Larson 40/

Subota:

Nejmehen - Ekscelzior 0:1 (0:0)

/Van Dujinen 58/

AZ - Tvente 2:1 (0:0)

/Bijen 81, autogol, Frajdej 90+2 - Andersen 65/

Cvole - Herakles 1:2 (0:0)

/De Paver 86 - Armenteros 55, 80/

GA Igls - Groningen 2:3 (0:1)

/Hendriks 74, Matsen 89 - Mahi 37, 90+3, Drost 80/

Nedelja:

Utreht - Roda 1:0 (0:0)

/Labjad 87/

Sparta - Den Hag 0:1 (0:0)

/El Kajati 10/

Vitese - Fajenord 0:2 (0:2)

/Jorgensen 10, 28/

PSV - Ajaks 1:0 (1:0)

/Lokadija 25/