Lokomotiva - najbolji tim Evrokupa

"Ovde skupljamo iskustvo za sledeću sezonu", kaže Miroslav Nikolić, trener Partizana

U ponedeljak veče poraz u prvom ovosezonskom večitom derbiju, a već u sredu, na istom mestu, ponovo na scenu izlaze košarkaši Partizana. Ovoga puta u okviru petog kola Evrokupa, pošto u Pionir stiže zahuktakla Lokomotiva iz Kubanja, lider na tabeli Grupe C.

Crno-beli joj velikodušno prepuštaju ulogu favorita.

„Radi se o dobroj ekipi, profesionalnoj, s velikim budžetom i trenerom, Sašom Obradovićem. Oni su, po mom mišljenju, ubedljivo najbolji u Evrokupu i biće nam sutra teško. Što se tiče Evrope, skupljamo iskustvo, da klinci imaju što veću minutažu i iskustva za sledeće godine“, istakao je Miroslav Nikolić, šef stručnog štaba Parnog valjka.

Srpski predstavnik je u dosadašnjem toku takmičenja slavio na gostovanju u Bilbau, a poražen je od Albe, Lijetuvos Ritasa i Limoža.

„Iako smo kasno sinoć završili utakmicu i praktično ćemo trenirati samo večeras, moramo da se u potpunosti posvetimo duelu sa Lokomotivom. Neće biti lako, Rusi su veoma kvalitetna ekipa, a naša je obaveza da protiv njih odigramo najbolje što možemo, bez obzira na sve“, oseća se optimizam u glasu Vanje Marinkovića.

Cene ulaznica za duel čiji je početak zakazan za sredu od 20.00 su 300 dinara za tribine, 500 za parter, 1.200 za belu ložu, 1.500 za VIP ložu, dok su počasna mesta pored parketa 12.000. Ulaznice se mogu kupiti u prodavnici Tiketlajna na Novom Beogradu (od 9 do 18 časova), u kancelariji 220 na stadionu Partizuana (od deset do 18 časova), a sutra i na balgajni Pionira od 10.00 do početka meča.

TABELA GRUPE C EVROKUPA

