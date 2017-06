Lomi se oko Ronalda: Dve opcije, a nijedna nije Mančester Junajted!

Šta će odabrati Kristijano?

Kristijano Ronaldo i dalje ćuti dok palneta bruji o njemu. Uzdrmao je svetsko fudbalsko tržište do temelja kada je „šapnuo“ zemljacima iz Abole da objave kako nije srećan u Realu i kako želi da ode zbog optužbi za utaju poreza.

Odmah se digla prašina jer bi Ronaldov prelazak u neki drugi klub značio i novi svetski rekord u visini transfera. Iako ima 32 godine, Kristijano igra u životnoj formi i teško da u ovom trenutku na svetu postoji poželjnijeg igrača od njega. Perspektivniji svakako, ali Kristijano je ekvivalent automatskog uspeha. On garantuje trofeje.

Naravno, uzak je krug kandidata koji mogu sebi da priušte Kristijana, a kao dva najozbiljnija kupca su važili Mančester Junajted i Pari Sen Žermen. Ipak, izgleda u Junajtedu polako odustaju od ideje o vraćanju Kristijana na Teatar snova. Preksup je, nije više mald, a ni Murinjo ga ne želi. Naravno, postoji „za“ i „protiv“ argumenti, ali čini će u Junajtedovom slučaju prevagnuti ovi drugi. Murinjo hoće drugačiji tip predatora u napadu poput Levandovskog ili Morate.

To ostavlja Pari Sen Žermen kao jedinog mogućeg kupca ako se ne računaju lude ponude iz Kine. Odavno PSŽ sanja o Kristijanu, samo je čekao ovakav mig da konačno dobije kakvu-takvu šansu da proba da ga kupi. Probali su sve, dovodili svakakva zvučna imena, ali nisu došli ni do polufinala Lige šampiona. A kamoli do trofeja koji je odavno zacrtan kao glavni cilj. Ronaldo je poslednja nada da će uspeti da „kupe“ uspeh u Ligi šampiona.

Odranije je poznato da PSŽ ima budžet od 220.000.000 evra za letnji prelazni rok. Većina tog budžeta bi otišla na Ronalda. Adut je i Ronaldov menadžer Žorž Mendeš koji je u dobrim odnosima sa Pari Sen Žermenom. Današnja naslovnica francuskog Lekipa dovoljno govori o ozbiljnoj ambiciji Svetaca da dovedu Portugalca. Spremni su mu da ponude i značajnu povišicu, a na ruku im ide i dogovoren dolazak Kristijanovog prijatelja Pepea. Takođe Mendešovog klijenta.

Druga opcija je ostanak u Realu. Iako je Kristijano u jednom trenutku bio izričit u želji da pobegne iz Španije, sada je situacija drugačija. Prema saznanjima španskih medija, poverio se saigračima iz reprezentacije da su ga ganule reči predsednika Florentina Pereza. Prvi čovek Reala je javno pružio bezrezervnu podršku Ronaldu. Portugalcu se to svidelo, mada samtra da je Real sa takvim stavom trebalo ranije da izađe u javnost kada su ga mediji etiketirali kao kriminalca. Jedino što je Real tada uradio je bilo šturo saopštenje kao znak podrške.

Sve će biti poznato posle Kupa konfederacija kada će prema Perezovoj najavi biti održan sastanak između njega i Ronalda. Do tada PSŽ ima vremena da Portugalca namami atraktivnim ugovorom u Grad svetlosti.

