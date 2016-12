Lomljenje kolena: Ajde što ima nenormalne brojke, nego što uništava odbrane! Pet trojki Abrinesa, Gasol izjednačio rekord (VIDEO)

Nemanja Bjelica pogodio samo jednom, Bobi nije igrao, dabl-dabl Hardena

To više nije jurnjava sa protivnicima, nego sa brojkama. Sam igra Rasel Vestbruk, nikome ne da loptu, sve hoće i uspeva da reši i još ako ima bar jednog pomagača onda nema zime za Oklahomu. Bilo je tako u Nju Orleansu, gde je najdominantniji igrač u NBA ligi ove sezone doveo Tendere do prvog slavlja na gostujućim parketima posle dva ubedljiva poraza - 121:110.

Kad Ras igra onda se dabl-dabl podrazumeva. Sinoć je brojao do 42 poena. Usput još deset skokova i sedam asistencija. Ovo mu je drugi vezani meč na kome je prešao granice od 40 koševa i 10 dodavanja. Pre njega je to uspeo samo Entoni Dejvis iz Nju Orleansa. Ukupno četvrti ove sezone. Poređenja radi, legendarni Kevin Garnet je tako nešto uspeo samo dvaput za celu karijeru. Puca čovek čim primi loptu, doduše veliki je potrošač (sinoć čak 14 promašaja iz igre), ali sve do nadoknadi fenomenalnim potezima, od koji su bar dva za divljenje.

Pogledajte te prodore. Verujemo da se i protivnici pitaju kako im je pomerio centar za ravnotežu.

Osim Vestbruka, Oklahoma za trijumf može da zahvali i Aleksu Abrinesu. Nekadašnji košarkaš Barselone je bio odličan u šutu sa distance, pogodio je pet trojki i pokazao da će biti veliko pojačanje.

Još jedan Evropljanin može da se pohvali odličnim učinkom. Reč je o Marku Gasolu, koji je sa 38 poena izjednačio rekord NBA karijere. U šestoj pobedi Memfisa na poslednjih deset utakmica Španac je promašio samo tri šuta iz igre (14 od 17), uhvatio pet lopti i podelio četiri asistencije. U trijumfu Grizlija u Detroitu (98:86) Zek Rendolf je postao jedan od 13 igrača u istoriji lige koji je probio granicu od 17.000 poena i 3.000 skokova u napadu. Svaka mu čast.

Odlukom trenera Stena van Gandija, Boban Marjanović nije igrao za Pistonse, dok je drugi srpski internacionalac Nemanja Bjelica za 19 minuta na parketu Filips arene dao samo jednu trojku iz pet pokušaja, u meču na kome je Minesota savladala Atlantu (92:84).

Na ostalim mečevima istakao se Džejms Harden još jednim dabl-dabl učinkom (27 poena, 14 asistencija), dok je u pobedi šampionskog sastava Klivlenda nad Milvokijem (113:102) Kajri Irving izjednačio rekord karijere kad su u pitanju asistencije (13).

NBA LIGA, REZULTATI

Klivlend - Milvoki 113:102

/Irving 31, Džejms 29 - Antetokunmpo 28/

Atlanta - Minesota 84:92

/Šreder 21 - Vigins 19/

Detroit - Memfis 86:98

/Gasol 38 - Džekson 18/

Čikago - Vašington 97:107

/Batler 20 - Vol 23/

Nju Orleans - Oklahoma 110:121

/Dejvis 34 - Vestbruk 42/

Finiks - Hjuston 111:125

/Buker 28 - Harden 27/

Juta - Sakramento 93:94

/Hejvord 28 - Kazins 21/

Portland - Dalas 95:96

/Lilard 29 - Barns 28/

