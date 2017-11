Lonzo Bol za istoriju - pretekao Lebrona za pet dana!

Pobede Klivlenda, Golden Stejta, Hjustona, Vašingtona...

Veličina slova A A A

Mladi as Los Anđeles Lejkersa i jedan od budućih superstarova NBA lige - Lonzo Bol, ispisao je istoriju noćas! Drugi pik sa ovogodišnjeg drafta postao je najmlađi igrač od nastanka najjače lige sveta koji je uspeo da upiše tripl-dabl. Bolu je to pošlo za rukom sa 20 godina i 15 dana, dok je prethodni rekord Lebrona Džejmsa iznosio 20 godina i 20 dana.

Jokićeva magija protiv Medžika, asistencija nedostajala za tripl-dabl!

Bogdan i Bjelica solidni (VIDEO)

Momak iz Anahajma upisao je 19 poena u porazu Lejkersa od Milvokija (90:98), podelio 13 asistencija i uhvatio 12 lopti za 38 minuta na parketu, a sve to uz odličan procenat šuta - za tri 60 odsto (3/5), za dva 58 (7/12).

"Zaista ne pridajem veliki značaj tome... Igram ovako ceo život", kazao je posle meča Lonzo. "U današnjoj NBA mnogi plejmejkeri postižu mnogo poena, ali ja sam drugačiji. Meni je važna pobeda tima, zato gledam šta sve mogu da uradim za tu pobedu. Neću svake večeri moći da ubacim ovoliko koševa, no trudiću se da to poboljšam".

Bol je imao podršku Kajla Kuzme (21 poen i 11 skokova), odnosno Džulijusa Rendla (17 poena), ali na drugoj strani bio je čudesni Janis Adetokunbo za koga momci iz Kalifornije nisu uspeli da pronađu rešnje. Janis je gotovo sam nosio svoj tim do trijumfa uz učinak od 33 koša i 15 skokova.

Pobede su noćas ostvarili Klivlend i Golden Stejt, prošlogodišnji finalisti. Kavalirsi su slavili u gostima protiv Dalasa (111:104) uz fantastičnu rolu Kevina Lava - 29 poena i 15 skokova. Lebron je doprineo sa 19 koševa ( plus 11 skokova), a Krouder sa 15.

Meloun: Gledam Jokića i mislim se - nema šanse... (VIDEO)

Šampion je u svom domu slomio Filadelfiju (135:114) u trećoj deonici koju je dobio sa 15 razlike - 36:21. Durant je bio najefikasniji sa 29 poena, Tompson je ubacio 23, a Stef Kari 22, uz loš šut iz igre - 5/12. Grinu su samo tri dodavanja nedostajala do tripl-dabla (10p, 10sk, 7as). Kod Siksersa najbolji su bili Redik (17p) i Šarić (14p).

Najubedljiviju pobedu večeri odneo je San Antonio pošto je tukao Bulse sa 39 razlike - 133:94. Blistao je veteran Pau Gasol sa 21 košem i 1o uhvaćenih lopti. A kada je u pitanju najefikasniji igrač večeri dolazimo do imena Džejmsa Hardena koji kao i njegove Rakete igra u velikoj formi. Noćas je brojao do 38 i stigao da tome pridoda i osam asistencija. Hjuston je slavio protiv memfisa 111:96...

SVI NOĆAŠNJI REZULTATI

Nju Orleans - LA Klipers 111:103

/Kazins 35 - Grifin 25/

Vašington - Atlanta 113:94

/Prins 19 - Bil 19/

Hjuston - Memfis 111:96

/Harden 38 - Evans 22/

Njujork - Sakramento 118:91

/Porzingis 34 - Labisije 19/

Dalas - Klivlend 104:111

/Barns 23 - Lav 29/

Golden Stejt - Filadelfija 135:114

/Durant 29 - Redik 17/

San Antonio - Čikago 133:94

/Robin Lopez 17 - Gasol 21/

Finiks - Minesota 118:110

/Voren i Buker po 35 - Vigins 27/

Milvoki - LA Lejkers 98:90

/Adetokunbo 33 - Kuzma 21/

Juta - Bruklin 114:106

/Mičel 26 - Rasel 26/

Denver - Orlando 125:107

/Marej 32 - Spejts 19/

TABELE

Istok

Zapad

(foto: Action Images)