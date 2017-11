Lopta? Nije tu?! (VIDEO)

Katastrofalno popodne golmana u nemačkoj Bundesligi. Čuvari mreže Štutgarta Ron-Robert Ciler i Majnca Robin Zentner napravili neverovatne greške na današnjim mečevima, s tim što je prvi propust koštao poluparne Švabe primljenog gola.

Ciler je očajno odreagovao na udarac Arona Hunta u 20. minutu, nonšalantno je išao na loptu koja mu je u ključnom trenutku propala ispod ruku i odsela u mreži.

Ipak, Zentner je napravio neverovatniji propust na isteku pola časa utakmice, dozvolio je da mu lopta ode iza leđa i krene prema golu, iako je sve vreme mislio da je ispred njega. Shvatio je šta mu se dogodilo tek kada je zamahnuo nogom u prazno, ali je stigao do lopte pre Larsa Štindla i spreči protivnika da postigne pogodak.

Mainz’s Zentner has just invented the ghost pass pic.twitter.com/CUHYJZP6WW