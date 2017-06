Lovernj: Partizan je moj - sa trofejima ili bez njih

“Ima dosta igrača iz Evrope koji mogu da igraju u NBA. Nema dileme da je Bogdan jedan od njih. Bolji je od dosta američkih igrača ali ga ne znaju. Uopšte nemam dilemu za njega. Uostalom, i ja sam pokazao da mogu da igram u NBA“

Ljubimac Grobara, prvi stranac kapiten u istoriji Partizana, Žofri Lovernj ponovo je u Beogradu. Kao i svake godine ne propušta prilika da se vrati u klub koji ga je lansirao u evropsku košarkašku orbitu sve do NBA lige. I ne zaboravlja na crno-bele bez obzira na nevolje u kojima se Partizan trenutno nalazi.

“Nije bila baš dobra sezona za Partizan, nadam se da će sledeća da bude bolja. U svakom slučaju, svi znaju koliko mi je Partizan važan. Bez obzira da li ima trofeja ili ne, nastaviću da pratim sve u vezi sa njim“, rekao je Lovernj novinarima na Kalemegdanu gde je prisustvovao otvaranju renoviranih terena KK Partizan u okviru akcije kompanije MOZZART “100 terena jedna igra“.

U Beograd je došao posle solidne sezone u NBA ligu koju je završio u dresu Čikago Bulsa.

“Bilo je dobro u Čikagu, ali sam došao krajem februara. Okusio sam plej-of, to je bilo novo iskustvo. Dosta navijača nas prati. Dobar grad, bolji od Denvera i Oklahoma Sitija. Istekao mi je ugovor sa Čikagom, ali ću u julu naći angažman. Slobodan sam agent, ali za dve, ti nedelje ću sve znati. Videćemo gde ću da idem. Sigurno ostajem u NBA, imam ponude.“

Od sledeće godine duele u NBA ligi verovatno će imati i sa nekadašnjim saigračem iz Partizana Bogdanom Bogdanovićem koji će obući dres Sakramento Kingsa.

“Ima dosta igrača iz Evrope koji mogu da igraju u NBA. Nema dileme da je Bogdan jedan od njih. Bolji je od dosta američkih igrača ali ga ne znaju. Uopšte nemam dilemu za njega. Uostalom, i ja sam pokazao da mogu da igram u NBA.“

Za samo tri godine Lovernj je prešao ogroman put od igrača kojeg su otpisali u Francuskoj, pa u španskoj Valensiji do mesta gde je sad.

“Mnogo sam zahvalan Partizanu. U Francuskoj su rekli da ne mogu ništa da urade sa mnom, a onda sam za šest meseci ovde došao do titula, NBA drafta i šampionskog odličja sa francuskom reprezentacijom. Nikada to neću zaboraviti.“

Kako je košarkaškim stručnjacima u Francuskoj uspeo da promakne ovakav talenat.

“U Francuskoj nije kao u Srbiji. Ne znam kako to da objasnim. Misle da znaju sve o košarci, ali prave dosta grešaka tamo. Ne radi se dovoljno. U svakom slučaju, u jednom trenutku bilo je ili druga liga u Francuskoj ili Partizan.“

I ne zaboravlja šta je sve naučio u Srbiji i klubu iz Humske.

“Naučio sam da se borim, da ne odustajem. Srbija, Dule... Čak sam počeo da dajem i trojke (haha). Veoma sam ponosam na ono što sam ja i svi mi uradili ovde, što navijači to pamte. Osećam se ovde kao kod kuće.“

A kod kuće čovek obično ume najbolje da uživa.

“Svake godine sam u Beogradu. Restorani, prijatelji kafići. Sve ono što nisam mogao u Partizanu (haha). Sinoć sam se već video sa nekim bivšim saigračima. Tu sam još nedelju dana. Imam dugačak odmor, sada kada sam u NBA.“

Ali, pre početka nove sezone preko bare, Lovernja očekuju obaveze sa reprezentacijom Francuske na Evrobasketu.

“Razmišljam o Evrobasketu, uvek idemo na titulu da uradimo nešto veliko. Moram da budem spreman, nastaviću da treniram. Dosta igrača neće doći ovog leta.“

Ima Lovernj spisak od nekoliko glavnih favorita za prvenstvo Starog kontinenta.

“Sjajno kao i uvek. Srbija, Francuska, Španija, Litvanija, Turska koja igra na domaćem terenu. To su glavni favoriti za medalje.“

(FOTO: Branko Starčević)